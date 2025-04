Netanyahu advirtió que el acuerdo con Irán solo funcionará si se vuelan las instalaciones nucleares

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán solo puede funcionar si las instalaciones nucleares de la República Islámica se vuelan y desmantelan físicamente.

Tras una visita a la Casa Blanca en la que se encontró inesperada y públicamente fuera de sintonía con el presidente estadounidense Donald Trump en temas clave, Netanyahu intentó dar un giro positivo al encuentro al exponer sus posiciones sobre las conversaciones nucleares con Irán, los aranceles comerciales y las tensiones con Turquía.

Con respecto a Teherán, el premier israelí remarcó que tanto él como su homólogo estadounidense ‘‘están de acuerdo en que Irán no tendrá armas nucleares’’.

Netanyahu aseguró que este objetivo se puede lograr diplomáticamente, pero solo si es similar al desarme nuclear de Libia en 2003, durante el cual las fuerzas estadounidenses destruyeron o enviaron fuera del país los componentes del programa nuclear.

‘‘Entramos, volamos las instalaciones, desmantelamos todo el equipo bajo supervisión estadounidense y ejecución estadounidense: eso es bueno’’, expresó Netanyahu.

Sin embargo, el primer ministro israelí aseveró que si eso no sucede e Irán simplemente alarga las conversaciones, ‘‘la opción es militar’’, destacando que él y Trump discutieron largamente esa eventualidad.

En cuanto a los aranceles, Netanyahu señaló estar comprometido a reducir el déficit comercial con Washington a cero: ‘‘Es lo menos que podemos hacer por Estados Unidos y su presidente, que tanto hacen por nosotros’’.

En referencia a Siria, Netanyahu detalló que Turquía quiere establecer bases militares allí, lo que definió como ‘‘un peligro para Israel’’.

‘‘Nos oponemos a esto, estamos trabajando contra esto. Le dije al presidente Trump, que es mi amigo, también amigo de Erdogan: ‘Si necesitamos su ayuda, hablaremos con usted al respecto’’, agregó el mandatario del Estado judío.

Finalmente, a la hora de hablar de las negociaciones para liberar a los rehenes que siguen cautivos en la Franja de Gaza, Netanyahu subrayó: «El presidente (Trump) me miró y dijo a los periodistas allí presentes: ‘Este hombre está trabajando todo el tiempo para liberar a los rehenes’’.

‘‘Espero que con esto haya echado por tierra la mentira que se difunde todo el tiempo en las noticias de que no estoy trabajando para ellos, de que no me importan’’, concluyó el premier israelí.