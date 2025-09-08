Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

¿Qué significa la ampliación de operaciones en Gaza?

Netanyahu anuncia ampliación de operaciones para profundizar los ataques militares, alegando que aún existen infraestructuras terroristas activas. Actualmente, el ejército israelí controla aproximadamente el 40% de la ciudad de Gaza. Esta zona, densamente poblada, ha sido escenario de múltiples bombardeos recientes, y las evacuaciones han afectado a más de 100 mil personas.

Según declaraciones del propio Netanyahu:

“Estamos destruyendo las infraestructuras terroristas, demoliendo las torres identificadas como utilizadas para el terrorismo”.



El ejército ha intensificado ataques sin precedentes, aumentando la presión sobre Hamas, mientras que la ONU estima que un millón de personas viven en esta zona crítica.

Evacuaciones forzadas y el dilema humanitario

Las fuerzas israelíes han ordenado evacuar a los civiles hacia una llamada “zona humanitaria” en Al Mawasi. Sin embargo, testimonios como el de Basam al Astal contradicen esta narrativa:

“No hay sitio para carpas, no hay servicios humanitarios, no hay agua, no hay saneamiento, no hay ayuda alimentaria”, afirma este ciudadano trasladado con su familia.

El gobierno israelí insiste en que Hamas impide la salida de civiles y los utiliza como “escudos humanos”, lo que Hamas califica como “mentiras descaradas”. Aquí surge otra preocupación central: el uso de la población civil como arma estratégica.