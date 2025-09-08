“Estamos destruyendo las infraestructuras terroristas, demoliendo las torres identificadas como utilizadas para el terrorismo”.

El ejército ha intensificado ataques sin precedentes, aumentando la presión sobre Hamas, mientras que la ONU estima que un millón de personas viven en esta zona crítica.

Intensificación militar sin anuncio oficial

Aunque el gobierno no ha oficializado la ofensiva a gran escala en Ciudad de Gaza, el incremento de bombardeos y operaciones terrestres demuestra una clara escalada. Se han destruido torres residenciales y se han registrado ataques en zonas señaladas como refugios. Estas acciones han dejado más de 64,368 palestinos asesinados y 162,776 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

¿Qué busca realmente el gobierno israelí?

La narrativa oficial indica tres objetivos principales:

  1. Destrucción total de Hamas.
  2. Liberación de los rehenes capturados el 7 de octubre.
  3. Control de la seguridad en todo el territorio palestino fronterizo.

Pero expertos internacionales cuestionan el verdadero alcance de esta ofensiva, mientras los civiles pagan el precio más alto. El término exacto de la ofensiva, así como su duración, aún son inciertos.