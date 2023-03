Netanyahu anuncia que se pospone la reforma judicial

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronunció un discurso a la nación en la noche del lunes y decidió dar lugar, por el momento, al congelamiento de la reforma judicial planificadas por el gobierno.

«Hay una minoría extrema que está dispuesta a desgarrar nuestro país. Tiende a la violencia. Prende fuego. Amenaza con dañar a los funcionarios electos. Habla de guerra civil. Y llama a la insubordinación, que es un crimen terrible. dijo Netanyahu.

“El Estado de Israel no puede existir sin las FDI, y las FDI no pueden existir con insubordinación. La insubordinación de un lado provocará la insubordinación del otro lado. La insubordinación es el fin de nuestro estado. Por lo tanto, exijo que nuestras fuerzas de seguridad y las FDI comandantes para oponerse al fenómeno de la insubordinación. Para no contenerlo, para no entenderlo. Para detenerlo”, dijo.

“Hace tres meses que hago un llamado al diálogo. También dije que no dejaría piedra sin remover para llegar a una solución. Porque recuerdo, recordamos, que no estamos enfrentando enemigos: estamos enfrentando a nuestros hermanos. Además, digo aquí y ahora: no debemos tener una guerra civil.

“Ahora estamos en camino hacia una colisión muy peligrosa en la sociedad israelí, que pone en peligro la unidad básica entre nosotros, y tal crisis nos obliga a todos a actuar con responsabilidad.

«Por responsabilidad nacional, por el deseo de evitar una ruptura en la nación, he decidido posponer la segunda tercera lectura de la ley en esta sesión de la Knesset para dar tiempo a tratar de llegar a un amplio acuerdo sobre la legislación en la próxima sesión de la Knesset. De esta forma, lograremos una reforma que restablezca el equilibrio perdido, manteniendo e incluso fortaleciendo los derechos humanos e individuales”, declaró.

El Primer Ministro dijo que la mayoría de sus aliados en la coalición apoyan la medida de congelar la legislación que cambia la composición del comité de selección judicial. También, el partido Otzma Yehudit anunció anteriormente que Netanyahu y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, habían llegado a un acuerdo sobre la congelación de la legislación.

Además, y según los informes, Neyanyahu había planeado dar un discurso público esta mañana anunciando el congelamiento de la legislación de reforma judicial tras la destitución del Ministro de Defensa Yoav Gallant (Likud) y las manifestaciones masivas que posteriormente estallaron en todo el país el domingo por la noche. Decidió abstenerse de hacer una declaración pública después de que el partido sionista religioso emitiera una declaración exigiendo la aprobación inmediata de una legislación que altere el Comité de Selección Judicial.