Netanyahu insiste en la necesidad de una reforma judicial en una reunión con líderes judíos estadounidenses divididos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió la necesidad de una reforma judicial en una amplia reunión de una hora de duración con líderes judíos en Nueva York el viernes por la tarde, tratando de convencer a los escépticos presentes en la sala de que tienen una “percepción equivocada”. de las controvertidas medidas de su gobierno.

La discusión con unos 20 líderes comunitarios judíos de todo el espectro político y confesional tuvo lugar en el Consulado de Israel horas después de que el primer ministro se dirigiera a la Asamblea General de la ONU. La reunión también abordó temas como las amenazas de Irán, el papel de las mujeres y el aumento del antisemitismo.

“El primer ministro mantuvo sus comentarios breves y luego se abrió a preguntas, respuestas y algunos intercambios”, dijo Sheila Katz, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Mujeres Judías (NCJW), a eJewishPhilanthropy cuando salía del evento a puertas cerradas. “Mencioné el género y las mujeres en Israel. Fue una conversación sólida con un grupo diverso de líderes judíos; no todo el grupo de líderes judíos, sino un conjunto diverso de líderes tradicionales”.

“Todos fueron muy respetuosos, atentos y amables, lo cual es notable porque no siempre es así”, continuó Katz. “Hay dos historias diferentes en la comunidad judía. Lo que escuché en muchos de los comentarios de hoy fue que todos decían que su lado tiene razón. El Primer Ministro Netanyahu nos dijo que nuestra percepción es errónea. Dedicó mucho tiempo a intentar aclarar que tenemos una percepción equivocada sobre la reforma judicial. No escuché todo lo que quería escuchar, pero entendí mejor dónde está la administración”.

“Escuché cosas interesantes que no coincidían con mi percepción de lo que estaba pasando”, dijo Katz, señalando la “discusión sobre los israelíes que se sienten amenazados por su seguridad física como resultado de las protestas por la reforma judicial”. (Casi no ha habido casos de violencia física por parte de manifestantes, aunque se ha acusado a la policía de usar fuerza innecesaria contra los manifestantes; miembros del gobierno han sido acosados ​​verbalmente en la calle y en eventos).

Morton Klein, presidente de la Organización Sionista de América (ZOA), se hizo eco de que la reunión fue respetuosa y agregó que “no hubo fuegos artificiales”.

“Incluso las personas de izquierda con las que hablé, no mencionaré nombres, dijeron que estaban muy impresionadas con las explicaciones de Netanyahu”, dijo Klein a eJP. “Dijeron que deseaban que Netanyahu hubiera explicado todo esto antes de que [la reforma judicial] se convirtiera en legislación. Dijeron que entienden mejor que este es un enfoque racional del sistema judicial”.

El rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión para el Judaísmo Reformista (URJ), quien ha sido un crítico abierto del impulso de reforma judicial del gobierno israelí, también usó la palabra “respetuosa” para describir la reunión.

Dijo que fue la primera persona en mencionar la reforma judicial en la parte de preguntas y respuestas de la reunión. “Tuve la oportunidad de hacer la pregunta que tanto quería hacer. Hablé de cómo nuestro gran movimiento de reforma en toda América del Norte, no conozco una sola congregación que no haya tenido un sermón sobre [Rosh Hashaná] sobre cuánto amamos a Israel y al mismo tiempo sobre lo angustiados que estamos. sobre la reforma judicial y cuánto sentimos que socava la democracia de Israel y pone en peligro a las mujeres, LGBTQ, judíos no ortodoxos y ciudadanos palestinos de Israel. Dije que usted es el primer ministro, tenemos un problema interno, hay una disputa en nuestra unidad judía, me gustaría escuchar lo que puede decir que nos dé un sentido de esperanza. Dio una respuesta muy detallada de por qué esto no es una erosión de la democracia”, dijo Jacobs a eJP.

Katz y Jacobs se han manifestado contra las medidas de reforma judicial de Netanyahu, tanto en Israel como esta semana en Nueva York. En febrero, Jacobs fue el primer líder de la diáspora en hablar en una protesta contra las medidas en Tel Aviv. Dos meses después, Katz fue el primero en dirigirse a una protesta contra la reforma en inglés.

La división en la comunidad judía de EE.UU. sobre el tema quedó claramente expuesta en las calles de Manhattan el jueves, donde se produjeron manifestaciones en duelo: una más grande en protesta, a la que Jacobs se dirigió, denominada “Protesta por la democracia de Israel”, y otra más pequeña en apoyo a tuvo lugar frente al hotel de Netanyahu.

Klein participó el jueves en una manifestación al otro lado de la calle en apoyo a Netanyahu, denominada “Apoyamos a Israel y su gobierno democráticamente elegido”.

Klein dijo a eJP antes de la reunión que planeaba alentar a Netanyahu a mantener el rumbo de los planes de su gobierno para debilitar el poder judicial y continuar construyendo asentamientos en Cisjordania, a la que se refirió por su nombre bíblico. “Lo insto a que se mantenga fuerte y no deje de construir en Judea y Samaria; los judíos tienen todo el derecho a vivir allí, [y] a mantenerse firme en la reforma judicial”, dijo Klein.

Por otro lado, el rabino Jacob Blumenthal, director ejecutivo de la USCJ, dijo a eJP antes de la reunión que esperaba alentar al primer ministro israelí a suspender los planes de su gobierno para remodelar aún más los equilibrios de poder del país e iniciar un proceso para encontrar compromiso. También dijo que enfatizaría el compromiso de los judíos estadounidenses con Israel incluso si “pueden oponerse o protestar por algunas de sus políticas” y que “lo hacen por amor y apoyo al Estado de Israel”. Al mismo tiempo, Blumenthal dijo que planeaba discutir sus preocupaciones “sobre el carácter de Israel como un Estado fuerte y democrático que está comprometido con los derechos individuales y el pluralismo religioso”.

Además, Blumenthal dijo que estaba en desacuerdo con el manejo de Netanyahu de su reunión con Elon Musk . “Los comentarios del primer ministro en su reunión con Elon Musk no fueron lo suficientemente lejos al condenar las formas en que Twitter/X permite e impulsa el antisemitismo. Además, necesitaba condenar específicamente la estrategia de Musk de ‘culpar a la víctima’ al amenazar con demandar a la ADL”, dijo.

Además de URJ, NCJW y ZOA, entre los asistentes a la reunión del viernes estuvieron representantes de las Federaciones Judías de América del Norte, el Comité Judío Estadounidense, la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses, la Liga Antidifamación, la Unión Ortodoxa, la Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador, Fondo Nacional Judío, Comité de Asuntos Públicos de Israel Estadounidense, Congreso Judío Mundial, Agencia Judía para Israel, Joven Israel, Hadassah y Agudath Israel. También asistieron líderes de las comunidades locales persa, siria y bujariana.

Otros participantes incluyeron a la primera dama israelí Sara Netanyahu, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, y el embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog.

Una fuente diplomática israelí dijo a eJP que Netanyahu hizo un esfuerzo por invitar a más mujeres a la reunión, pero señaló que no hay muchas mujeres al frente de las principales organizaciones judías.