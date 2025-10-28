Netanyahu ordena “ataques contundentes” en Gaza

Israel acusó el martes a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego para los rehenes después de que el grupo terrorista devolviera restos adicionales de un soldado cuyo cuerpo Israel recuperó en 2023. Por:
Fuente: JNS

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el martes “ataques contundentes” en Gaza tras acusar a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego para los rehenes.

“Tras las consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu ha ordenado al ejército que lleve a cabo de inmediato ataques contundentes en la Franja de Gaza”, declaró la Oficina del Primer Ministro.

Previamente el martes, la Oficina del Primer Ministro informó que Hamás había liberado restos parciales adicionales de un soldado israelí caído, cuyo cuerpo Israel ya había recuperado en 2023, en lugar de liberar al decimosexto rehén fallecido.


“Esto constituye una clara violación del acuerdo por parte de la organización terrorista Hamás”, escribió la Oficina del Primer Ministro. “El primer ministro Netanyahu mantendrá una reunión de seguridad con los responsables del sistema de seguridad para analizar las medidas de Israel en respuesta a las violaciones”.

Acerca de Central de Noticias Diario Judío

Noticias, Reportajes, Cobertura de Eventos por nuestro staff editorial, así como artículos recibidos por la redacción para ser republicados en este medio.


