Esta tarde, durante el debate previo a una votación de la Knesset (el Parlamento israelí), el primer ministro designado, Benjamín Netanyahu, aseguró que «no habrá un Estado halájico» y que seguirá el «camino de la derecha nacional y la derecha liberal».

Los comentarios de Netanyahu se hicieron en respuesta a un informe del Canal 12 israelí del lunes por la noche, según el cual el acuerdo de coalición entre el Likud y el Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) incluía leyes basadas en la religión. Entre ellas, una ley para que el Estado no genere electricidad el día de descanso, aumentar el número de playas segregadas por sexos y muchas otras.

Netanyahu se comprometió a gobernar en interés de todos los israelíes y pidió a la próxima oposición que «acepte la decisión del pueblo» y «deje de difundir alarmas y mentiras», mientras los partidos nacionalistas religiosos que se unirán a la nueva coalición seguían adelante con su controvertida legislación.

Durante la sesión, el diputado del Likud Yariv Levin fue elegido nuevo presidente de la Knesset, sustituyendo oficialmente al diputado de Yesh Atid -el partido de Yair Lapid-, Mickey Levy, que ocupó el cargo durante aproximadamente un año y medio.

64 diputados apoyaron la candidatura de Levin, mientras que 45 diputados apoyaron la candidatura de Merav Ben Ari, de Yesh Atid, y 5 diputados apoyaron la candidatura de Ayman Odeh, de Hadash-Ta’al.

El nombramiento puede ser temporal, ya que Levin es candidato a Ministro de Justicia y los puestos en el Likud aún no se completaron. Por lo tanto, Levin puede dimitir en las próximas semanas para convertirse en ministro y será sustituido por otro diputado del Likud, siendo los principales candidatos Danny Danon, Yoav Kisch, Amir Ohana y Ofir Akunis.

La coalición entrante formada por el Likud, el Shas, el Partido Sionista Religioso (RZP), el UTJ, Otzma Yehudit y Noam iniciará ahora una carrera para aprobar cuatro leyes antes de que expire el mandato del presidente del Likud, Benjamin Netanyahu, para formar gobierno el próximo miércoles 21 de diciembre.

Las cuatro leyes propuestas son las siguientes:

Una enmienda de la Ley de Policía, para que el nuevo ministro de Seguridad Nacional y presidente de Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, reciba un control más amplio sobre la policía.

Permitir que el presidente del Shas, Aryeh Deri, ejerza de ministro a pesar de la suspensión de su pena de cárcel tras declararse culpable de delitos fiscales en enero.

Habilitar al presidente del RZP, Bezalel Smotrich, como ministro del Ministerio de Defensa.

Anular la ley actual que permite a cuatro miembros del partido separarse de un partido existente.

Por otro lado, el primer ministro saliente, Yair Lapid, subió al estrado antes de la votación y habló duramente contra el gobierno entrante, y contra el Likud en particular.

«Cuando te presentaste en el colegio electoral y votaste por un candidato, ¿es esto lo que votaste? ¿Es esto lo que querías? ¿Que con tu voto se estableciera el gobierno más radical de la historia del país?». preguntó Lapid.

«¿Qué te parece el hecho de que la primera promesa del nuevo gobierno, lo primero que acordaron, sea pagar a los estudiantes de yeshiva (escuela de estudios religiosos) más dinero que a los soldados de las IDF? ¿Qué le parece que el transporte público en su ciudad cueste más, sólo porque usted no es ultraortodoxo? Porque forma parte de los acuerdos. En las ciudades ultraortodoxas pagarán menos por el transporte público. ¿Por qué? Porque pueden», expresó Lapid.

Dirigiendo su atención a Netanyahu, Lapid le llamó «débil y aterrorizado por su juicio», y lo acusó de estar «tomado por gente más joven que él, más extremista y decidida que él.»

«Ganaron las elecciones, no lo discuto, pero no ganaron ni ganarán la democracia israelí. La independencia de los tribunales no está sujeta a los resultados de las elecciones. Los casos penales no están sujetos a los resultados de las elecciones. Los derechos de las mujeres no están sujetos a los resultados de las elecciones», aseguró el primer ministro saliente.

Los opositores al nuevo gobierno no retrocederán fácilmente, añadió Lapid, afirmando que no está dispuesto a cederles la propiedad del judaísmo.

«No son más judíos que nosotros. El Muro Occidental también es nuestro. La eternidad de Israel nos pertenece a todos», concluyó Lapid.