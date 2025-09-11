Netanyahu responde a las críticas: “Nosotros actuamos como EEUU después del 11 de septiembre”

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió este miércoles a las críticas que ha recibido por el ataque contra los líderes de Hamás que viven en Doha, Catar.

“Mañana es 11 de septiembre. Recordamos el 11 de septiembre. Ese día, terroristas islamistas cometieron la mayor barbarie en suelo estadounidense desde la fundación de Estados Unidos. Nosotros también tenemos un 11 de septiembre. El 7 de octubre de 2023, terroristas islamistas cometieron la mayor barbarie contra el pueblo judío desde el Holocausto”.

Refiriéndose a la respuesta estadounidense en 2001, Netanyahu dijo: “¿Qué hizo Estados Unidos tras el 11 de septiembre? Prometió perseguir a los terroristas que cometieron ese atroz crimen dondequiera que estuvieran. Y también aprobó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, dos semanas después, que establecía que los gobiernos no podían dar refugio a los terroristas. Bueno, ayer actuamos en ese sentido. Perseguimos a los autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre. Y lo hicimos en Catar, que ofrece refugio, alberga a terroristas, financia a Hamás, proporciona a sus cabecillas terroristas lujosas villas, les da de todo”, continuó Netanyahu.

Comparó las acciones de Israel con las de Estados Unidos contra al-Qaeda: “Así que hicimos exactamente lo que hizo Estados Unidos cuando persiguió a los terroristas de a-Qaeda en Afganistán, y cuando eliminaron a Osama bin Laden en Pakistán”.

En respuesta a las críticas internacionales, el primer ministro dijo: “Ahora, los diversos países del mundo condenan a Israel. Deberían avergonzarse. ¿Qué hicieron después de que Estados Unidos eliminara a Osama bin Laden? ¿Dijeron: ‘Qué terrible cosa se hizo en Afganistán o en Pakistán’? No, aplaudieron. Deberían aplaudir a Israel por defender los mismos principios y llevarlos a cabo”.

Netanyahu concluyó con una advertencia directa a Doha: “Le digo a Catar y a todas las naciones que albergan terroristas: o los expulsan, o los llevan ante la justicia. Porque si no lo hacen, lo haremos nosotros”.