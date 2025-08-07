Netanyahu reunirá a su gabinete de seguridad con el plan de avanzar en toda Gaza

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reunirá este jueves por la tarde a su gabinete de seguridad, que incluye a varios de los ministros de su Ejecutivo, para tratar el curso de la guerra en la Franja de Gaza, dijo este miércoles una fuente cercana al Gobierno.

Según medios locales, se espera que el gabinete apruebe los planes de Netanyahu para tomar el control de toda la Franja, a pesar de la postura en contra del Ejército.

Ya ayer, martes, la oficina del primer ministro dijo que “las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están preparadas para implementar cualquier decisión tomada por el gabinete político y de seguridad”, tras una reunión de tres horas entre Netanyahu y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir.

En la reunión participaron también el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y el de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, que es el líder del equipo negociador israelí en las conversaciones indirectas con Hamás.

Según un alto funcionario israelí que informó a los medios hebreos este lunes, Netanyahu pretende proponer al gabinete de seguridad israelí, con autoridad para tomar decisiones sobre la guerra, “la continuación de los combates y su expansión a zonas donde se teme que haya rehenes” , además de “la ocupación total de la Franja de Gaza”.

El primer ministro se enfrenta, sin embargo, a la oposición de las FDI, que es reacio a operar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes por temor a que las milicias terroristas palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas.

Según la cadena pública israelí, Kan, la cúpula militar cree además que ocupar toda Gaza provocará un aumento considerable de las bajas israelíes. Al menos 450 soldados israelíes han muerto desde que comenzó la ofensiva contra Hamás en Gaza, tras los ataques del 7 de octubre de 2023 del grupo palestino.