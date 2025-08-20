Netanyahu sobre las nuevas sanciones de EE.UU. contra funcionarios de la CPI: “Un paso firme contra la falsa campaña de desprestigio”

El primer ministro Benjamin Netanyahu elogió la nueva ronda de sanciones de los Estados Unidos contra funcionarios de la Corte Penal Internacional por ser una postura decisiva en defensa de Israel.

“Felicito a Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., por decidir imponerles sanciones a los jueces de la Corte Internacional de La Haya. Es un paso firme contra la falsa campaña de desprestigio dirigida contra el Estado de Israel y las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y a favor de la verdad y la justicia”, declaró.

La administración Trump ha impuesto sanciones contra otros tres miembros de la Corte Penal Internacional por la falsa acusación contra Israel por la guerra en Gaza.


Estados Unidos ha sancionado al juez francés Nicolas Yann Guillou por haber firmado el año pasado las órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra, y a las fiscales adjuntas Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal, por confirmarlas.

Los funcionarios de la CPI se unen a otros dos que también estuvieron involucrados en las órdenes de arresto y fueron sancionados por la administración Trump en junio.

Las sanciones congelan los activos estadounidenses de los funcionarios designados y bloquean su entrada al país.

Israel y los Estados Unidos consideran ilegítimos los intentos de la CPI para juzgar a funcionarios israelíes ya que Jerusalem no es signataria del Estatuto de Roma que creó la Corte y porque la Autoridad Palestina no es un Estado soberano con derecho a solicitar dicha acción.

Israel también niega los cargos presentados contra Netanyahu y Gallant.

“Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado que anuncia las sanciones.

«La Corte ha sido un instrumento de guerra legal contra nuestro estrecho aliado Israel», añadió.

“La política del gobierno de los Estados Unidos sigue siendo tomar las medidas que consideremos necesarias para proteger a nuestros aliados de las acciones ilegítimas e infundadas de la CPI”, continuó Rubio.

“Insto a los países que aún apoyan a la CPI, muchos cuya libertad se compró a costa de grandes sacrificios estadounidenses, a que resistan las pretensiones de esa institución en quiebra”, instó.

