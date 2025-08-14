NLI recibe el borrador original de la querida canción de Naomi Shemer

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El manuscrito de la letra original de una de las canciones más populares, aunque en su momento controvertidas, de la querida poeta, compositora y letrista Naomi Shemer, fue donado esta semana por su familia a la Biblioteca Nacional de Israel.

La Biblioteca alberga el archivo de Naomi Shemer, uno de los más grandes y visitados por profesores, investigadores, estudiantes y amantes de la música.

La canción “Al Kol Eleh”, también conocida como “Al Hadvash Ve’al Ha’Okez” (Sobre la Miel y el Aguijón), fue considerada durante muchos años una especie de himno, aunque, en realidad, fue escrita en circunstancias personales trágicas. Shemer compuso la canción en 1980 con el objetivo de consolar a su hermana, Ruth “Rutik” Nussbaum, tras la repentina muerte de su esposo Avraham.

Sin embargo, en poco tiempo, el significado de la canción cambió cuando fue adoptada por quienes se oponían a la evacuación de los asentamientos israelíes en la península del Sinaí, y luego, unos 20 años después, por quienes se oponían a la retirada de Gaza y a la evacuación del asentamiento de Amona en Cisjordania.

En el evento de donación de esta semana, los hijos de Rutik —Tair, Noa, Yaakov y Avshalom, junto con su prima, la hija de Shemer, Lali— comentaron que durante muchos años la actitud de la familia hacia la canción fue muy ambivalente, ya que les recordaba la pérdida de su padre y su tío, y también políticamente, porque se había vuelto cargada.

Sin embargo, Avshalom Nussbaum señaló que, con el paso del tiempo, la canción había recuperado su carácter personal y conectaba a la gente. La Dra. Amalia Kedem, Curadora de la Colección Musical de la Biblioteca Nacional de Israel, afirmó: «A través de los numerosos arreglos, traducciones a diferentes idiomas, grabaciones y cartas de principios de la década de 1980, el propio archivo nos revela la rapidez con la que esta canción se difundió y su amplia aceptación en Israel y en el mundo real de la liturgia sinagogal judía, sabemos que una melodía exitosa puede convertirse rápidamente en una tradición de la noche a la mañana, y esta canción, como toda la obra de Shemer, habla el lenguaje de la oración. Al igual que sus otras canciones que se han convertido en himnos, es a la vez personal y universal, y todo israelí y todo judío puede encontrarse en ella».

El manuscrito con la letra de «Al Kol Eleh» se une ahora a miles de otras canciones, notas, cartas, discos y fotografías del archivo de Naomi Shemer. Todas han sido escaneadas y se pueden consultar de forma gratuita en el sitio web de la Biblioteca: https://www.nli.org.il/en/discover/music/musicians/naomi-shemer