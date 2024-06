No nos rendiremos’: el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, furioso después de que Israel liberara a los rehenes ¿Será que olvido quien empezo esto?

el sábado, Hamás publicó una declaración del líder de la organización terrorista, Ismail Haniyeh, en la que el archi-terrorista afirmaba que Hamás no se rendiría.

Poco después de que las fuerzas israelíes liberaran a los rehenes Noa Argamani , Andrey Kozlov, Shlomi Ziv y Almog Meir el sábado, Hamás publicó una declaración del líder de la organización terrorista, Ismail Haniyeh, en la que el archi-terrorista afirmaba que Hamás no se rendiría.

“Nuestro pueblo no se rendirá y la resistencia seguirá defendiendo nuestros derechos frente a este enemigo criminal”, habría dicho Haniyeh. “Y si la ocupación cree que puede imponernos sus opciones por la fuerza, se engaña, y el movimiento no aceptará ningún acuerdo que no logre la seguridad de nuestro pueblo ante todo”.

En la declaración, el líder de Hamás afirmó que el ejército israelí estaba participando en masacres del pueblo palestino en Gaza.

La realidad es que si HAMAS no hubiera realizado el ataque y la matanza del 7 de octubre o si posteriormente hubiera liberado y devuelto todos los rehenes esto nunca hubiera pasado

La pregunta para todos es ¿Qué harías tu para rescatar a tu hija, novio, padre, abuela secuestrados?