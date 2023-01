“No te juntes con ultra Ortodoxos”, “Replantea tus valores Judíos”, “ Acepta a todos como sean”, “El Arma secreta de Hitler” y más en el 20 Festival de Cine Judío en México

“No te juntes con ultra Ortodoxos” “Replantea tus valores Judíos” “ acepta a todos como sean” “El Arma secreta de Hitler” y mas en el 20 Festival de Cine Judío en México

Arranca el 20º Festival Internacional de Cine Judío en México con su conocida y aclamada Selección Oficial y su 2º Concurso de Largometraje Mexicano. Con presencia en 20 Sedes incluyendo Sala de Arte Cinépolis y Cineteca Nacional.

https://youtube.com/shorts/1D9yKE__oJw

“El Cine que Transforma” es la frase que da vida a la edición número de veinte del Festival Internacional de Cine Judío en México (FICJM), dándole significado al número 20 dentro de la numerología judía; la letra “CAF” que hace alusión a la palma de la mano y a su poder transformador. La mano que crea y transforma.

En esta edición, el colectivo de arte CROMA conformado por Margot Kalach, Angela Leyva y Santiago Gómez fueron quienes realizaron la obra que dio vida a la imagen principal del vigésimo FICJM. Sobre la pieza, el colectivo nos cuenta: “El tres se convierte en un punto de partida para la creación de esta obra que resulta en un tríptico, hecho por tres artistas, basado en la evolución y la integración de tres símbolos: la mano, el ojo y la máquina. Estos símbolos se piensan como los comunes denominadores del cine: el ojo que ve, la mano que crea y la máquina que activa.”

FICJM cumple 20 años y celebra exhibiendo 9 películas en 20 sedes, incluyendo Cinépolis Sala de Arte y Cineteca Nacional, Cineteca FICG y Cinemateca Luis Buñuel.

FICJM en esta edición, continúa en pie gracias a su ya conocida Selección Oficial que en esta edición tendrá 7 títulos internacionales entre los que podremos encontrar 5 películas completamente nuevas y 2 películas que vuelven a pantalla grande para darles un último adiós. Además, le da paso a tres títulos nacionales que formarán parte de su 2º Concurso de Largometraje Mexicano, siempre buscando darle otra vuelta a filmes que no podemos dejar de ver en pantalla grande.

La Selección Oficial del 19º FICJM que se compone de 7 películas con producciones realizadas en: Israel, Estados Unidos y Alemania tendrá un espacio de cuatro semanas en 20 sedes de Salas de Arte de Cinépolis a partir del 25 de Enero y hasta el 16 de Febrero y además del 17 al 22 de Febrero en Cineteca Nacional, Cineteca FICG y Cinemateca Luis Buñuel, así como algunas sedes independientes como Freims.

La Selección Oficial del 20º Festival Internacional de Cine Judío en México está integrada por filmes que han tenido exhibiciones en algunos Festivales de Cine alrededor del mundo y han logrado conquistar al público. “Hablemos de Hitler” (The Meaning of Hitler), un documental inspirado en el bestseller de Sebastián Haffner con el mismo nombre, explora las mil posibilidades de hablar de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio del Holocausto, pero ahora desde el análisis puntual de Adolf Hitler, su vida, personalidad y pensamiento.



“Anhelo” (Barren), una película israelí que nos cuenta la historia de una pareja ultra ortodoxa judía que, en la búsqueda de ser padres, se encuentran con un episodio traumático que los hace cuestionarse sobre el bien y el mal y replantearse los valores que la ultra ortodoxia las ha brindado desde su infancia. Protagonizada por la increíble Mili Eshet, “Anehlo” ha viajado por Festivales de Cine en India, Australia, Estados Unidos e Israel por lo controversial del tema y los giros inesperados que suceden en su desarrollo.

“El Nadador” (The Swimmer), una historia entrañable que nos llevará por la vida de Erez, un deportista que experimenta la discriminación por ser parte de la comunidad LGBTTQ+ en el mundo del deporte. Esta historia nos acerca un poco a la presión que los deportistas de alto rendimiento viven todos los días en la búsqueda de cumplir las expectativas de sus entrenadores y en muchas ocasiones, de sus padres. Entrañable y aleccionadora, “El Nadador” nos enseñará la importancia de amarnos y aceptarnos tal como somos.

“Más de lo que Merezco” (More Than I Deserve), Pinjas es hijo de Tamara, una inmigrante Rusa que pasa todo el día trabajando para sacar adelante a su familia. Pinjas a punto de cumplir 13 años muestra curiosidad por hacer Bar-Mitzvah y eso lo lleva a conocer y conectar con su vecino ultra ortodoxo Shimon, cosa que a su madre no le causa ni un poco de agrado.

“Berenshtein”, un docu-ficción basado en una historia real, nos llevará en un viaje por la vida de Leonid Berenshtein, un partisano judío que sobrevivió a la guerra y en su paso por ella, encontró el arma secreta de Hitler. Con su testimonio, el director Roman Shumonov logra la dramatización de escenas emocionantes y conmovedoras en una espectacular pieza de cine.

Y por último, pero nunca menos importante, FICJM toma la decisión de re-programar dos de sus filmes más vistos e importantes: “El Repostero de Berlín” el film ´más aclamado por nuestro público en donde un triángulo amoroso, nos lleva en un paseo de comida y amor. “Crescendo”, que nos in invita a hablar del conflicto en Medio Oriente a través de la música.

En cuanto a su 2º Concurso de Largometraje Mexicano, contaremos con tres títulos que han ya tenido su paso por Festivales de Cine alrededor del mundo: “El Otro Tom” de Rodrigo Plá, “Mal de Ojo” de Isaac Ezban y “Oliverio y la Piscina” de Arcadi Palerm que en esta ocasión tendrán una proyección en pantalla grande del 20 al 22 de Febrero, acompañados de un espacio de Preguntas y Respuestas al finalizar la exhibición.

Posterior a las cuatro semanas de Selección Oficial, y como cada año, FICJM seguirá presente durante todo 2023 con la gira del Circuito de Cine Club y Muestra Universitaria que durante 2022 reportó cerca de 5000 asistentes y estuvo presente en más de 25 sedes alrededor de la República Mexicana entre las que se encuentran Universidad Autónoma de Baja California, Casa de la Cultura Diego Rivera, Universidad de Celaya, Universidad Hebraica, La Salle Nezahualcóyotl.

Celebrando 20 años, Festival Internacional de Cine Judío en México te espera en salas de Cine para transformar tu mundo, tu mente y recordarte que el arte es un catalizador para un mundo mejor.



Tráilers Selección Oficial

20º Festival Internacional de Cine Judío en México

Anhelo

https://youtu.be/6ddR8rpQBjs

Berenshtein

https://youtu.be/16U2oxd-4p0

Crescendo

https://youtu.be/HojUB9gITj8

El Nadador

https://youtu.be/8KNn1lPO7-I

El Repostero de Berlín

https://youtu.be/kvNxQcDOXJE

Hablemos de Hitler

https://youtu.be/B4saMndiY_o

Más de lo que merezco

https://youtu.be/I7Bs9znASAg