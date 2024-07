Evalúa, Israel, las “ideas” de Hamás para un cese al fuego en Gaza

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Israel evalúa las “ideas” de Hámas. Luego de más de un mes sin avances sobre una tregua en la Franja de Gaza, el grupo islamista Hamás aseguró haber actualizado su respuesta a la propuesta de Israel, revelada a comienzos de junio por Estados Unidos. Lo anunció en la noche del miércoles 3 de julio en un comunicado. Israel confirmó que recibió las declaraciones del grupo islamista a través de los mediadores de Catar y dijo estarla estudiando.

Bajo la idea de poner fin a la guerra de casi nueve meses entre Gaza e Israel, el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, mantuvo conversaciones, el miércoles 3 de julio, con los mediadores qataríes, que han liderado los esfuerzos de mediación junto con Estados Unidos.

“Intercambiamos algunas ideas con los hermanos mediadores con el objetivo de detener la agresión contra nuestro pueblo palestino”, señaló un comunicado de Hamás.

“Los mediadores del acuerdo sobre los rehenes han transmitido al equipo negociador las observaciones de Hamás sobre las líneas generales del acuerdo sobre los rehenes. Israel está evaluando las observaciones y transmitirá su respuesta a los mediadores”, dice un comunicado israelí.

Por lo que ambas partes sienten una creciente presión internacional para acordar un alto el fuego, basado ahora en una hoja de ruta israelí, revelada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden a comienzos de junio, pero que públicamente no logró la unanimidad en Israel.

Biden dijo que el plan se originó el 31 de mayo en Israel e incluye un alto el fuego de seis semanas, un intercambio de rehenes y prisioneros, y la reconstrucción de Gaza.

Las exigencias de cada una de las partes del conflicto están expuestas desde hace rato: Hamás ha exigido un alto el fuego permanente y la retirada completa de las tropas israelíes de Gaza, Israel afirma que no puede haber un cese de las hostilidades hasta que Hamás libere a todos los rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha afirmado que la ofensiva en Gaza no terminará hasta que se destruyan las capacidades militares y de gobierno de Hamás.

En esto va una guerra que comenzó cuando Israel decidió exterminar al grupo islamista en la Franja de Gaza luego del 7 de octubre de 2023 cuando Hamás irrumpió con violencia en el sur de Israel dejando 1.200 personas muertas, en su mayoría civiles, y alrededor de 251 secuestrados – según el reporte del Gobierno israelí– de los cuales la entidad estima que se mantienen al menos 110 en esa condición.

Salvando las distancias de la guerra, evalúa las “ideas”

Según una fuente con conocimiento de las conversaciones, “los qataríes, en coordinación con Estados Unidos, han estado dialogando con Hamás e Israel durante las últimas semanas en un intento de salvar las diferencias que aún existen”.

La esperanza ahora es lograr la primera tregua desde una pausa de una semana en los combates en noviembre, en la que se liberaron más de 100 rehenes y palestinos de las cárceles israelíes, así evalúa las “ideas” de Hámas.

Netanyahu – quien ha afirmado que la acción militar es la mejor forma de presionar a Hamás- se enfrenta a una intensa presión interna para conseguir la liberación de los rehenes restantes, además de tener que prepararse para un posible conflicto con Hezbolá en el frente libanés.

The New York Times citó esta semana a funcionarios de seguridad israelíes que afirmaban que los generales de alto rango consideran que una tregua es la mejor manera de garantizar la liberación de los rehenes restantes, incluso si no se cumplen todos los objetivos de guerra de Israel.

Netanyahu rechazó el informe y prometió que Israel no cedería a los “vientos del derrotismo”.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, discutió la semana pasada en Washington los esfuerzos de paz con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

Aunque hay indicios de tensiones entre el primer ministro israelí y el presidente estadounidense, Netanyahu hablará ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos en una sesión prevista para el 24 de julio.

Con AFP, Reuters y EFE