El canciller Yair Lapid se reunió con la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, quien visita Israel por primera vez.

Para el minsitro, la diplomática es «una verdadera amiga de Israel, que lucha hombro con hombro con nosotros en uno de los foros internacionales más complicados», en relación a las Naciones Unidas.

El ministro de Relaciones Exteriores dice que la relación y la cooperación entre Estados Unidos e Israel se basa en una «visión compartida del mundo».

I’ve landed in Israel and am looking forward to meetings with Israeli officials to reinforce the strong relationship between our nations and discuss U.S.-Israeli cooperation at the UN. pic.twitter.com/g360oKuIxy

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) November 15, 2021