Nuevo ataque antisemita: Vandalizan con pintura roja un local de israelíes en Maryland

Idan Tzameret, propietario de un local de diseño de cocinas, fue nuevamente blanco de vandalismo por exhibir banderas israelíes. El FBI advierte que los crímenes antisemitas en EE.UU. alcanzaron un récord en 2024.

Un nuevo ataque antisemita tuvo lugar en Maryland, donde un comercio de propiedad de israelíes fue vandalizado con pintura roja que simulaba sangre. El blanco fue “Kitchen Design by Idan”, una tienda de diseño de cocinas ubicada en Towson, Baltimore County, cuyo dueño, Idan Tzameret, lleva colgadas banderas de Israel y Estados Unidos en la fachada del local.

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana, cuando un amigo del propietario lo llamó para informarle que su negocio había sido nuevamente atacado. “Me dijo que alguien había rociado de rojo la puerta. Le respondí: ‘ok, otra vez’”, relató Tzameret. La agresión coincidió con su cumpleaños: “Recibí un lindo regalo”, ironizó, en declaraciones a The Times of Israel.

Las imágenes del ataque muestran la puerta blanca del local manchada con pintura roja, una de las banderas israelíes completamente empapada y el suelo del ingreso cubierto de salpicaduras. No es la primera vez que el negocio es objetivo de odio: Tzameret ya presentó cuatro denuncias formales ante la policía en los últimos dos años, aunque calcula que ha sido víctima de al menos 20 episodios similares. En ocasiones anteriores, le pintaron esvásticas sobre las banderas, le pegaron calcomanías con acusaciones de “genocidio” y hasta ingresaron al local a gritarle a su personal.

El empresario israelí, radicado en Estados Unidos desde hace 23 años, planea llevar el caso a la justicia federal, y asegura contar con imágenes del autor del ataque. “Recibo buen apoyo de la comunidad, y también de quienes realmente importan”, expresó.

El hecho se produce en un contexto preocupante: según el último informe del FBI, los crímenes antisemitas en Estados Unidos alcanzaron un récord de 1.938 incidentes durante 2024, una cifra alarmante que evidencia el crecimiento del odio hacia los judíos en medio del conflicto entre Israel y Hamás.