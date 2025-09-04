Nuevo hallazgo: descubren antigua construcción en Israel relacionada con un lugar donde Jesús hizo un milagro

El descubrimiento permitiría comprender lo que sucedía en Jerusalén en épocas antiguas y se convierte en una demostración tangible de un hecho bíblico. Por:
Fuente: Semana

Arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA, por sus siglas en inglés), junto con el Instituto Weizmann de Ciencias, hicieron un descubrimiento que data de 2.800 años, y se cree que es el lugar en el que el mismo Jesús realizó un milagro, de acuerdo con un relato de la Biblia.

Gracias a los procesos con radiocarbono que los restauradores usaron con la estructura, los arqueólogos lograron establecer la cronología de la represa y su relación con elementos históricos y religiosos.

Se cree que la construcción de la represa se realizó como una respuesta la escasez de agua en Jerusalén y las intensas lluvias que provocaban inundaciones repentinas a finales del siglo IX a. C. La infraestructura permitió el desarrollo de la piscina de Siloé, lugar mencionado en los textos bíblicos por ser lugar donde Jesús curó a un hombre de su ceguera.


La estructura expuesta alcanza 12 metros de altura, ocho de ancho y 21 de largo, de acuerdo con el artículo publicado por la revista PNAS, se encuentra ubicado en el parque arqueológico de la Ciudad de David, al sur de las murallas de la Jerusalén antigua.

