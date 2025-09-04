Nuevo hallazgo: descubren antigua construcción en Israel relacionada con un lugar donde Jesús hizo un milagro

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA, por sus siglas en inglés), junto con el Instituto Weizmann de Ciencias, hicieron un descubrimiento que data de 2.800 años, y se cree que es el lugar en el que el mismo Jesús realizó un milagro, de acuerdo con un relato de la Biblia.

Gracias a los procesos con radiocarbono que los restauradores usaron con la estructura, los arqueólogos lograron establecer la cronología de la represa y su relación con elementos históricos y religiosos.

Se cree que la construcción de la represa se realizó como una respuesta la escasez de agua en Jerusalén y las intensas lluvias que provocaban inundaciones repentinas a finales del siglo IX a. C. La infraestructura permitió el desarrollo de la piscina de Siloé, lugar mencionado en los textos bíblicos por ser lugar donde Jesús curó a un hombre de su ceguera.

