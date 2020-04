Diario Judío México - El nuevo portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos en una serie de tuits -ahora eliminados- hizo comentarios racistas y despectivos sobre los chinos, dijo que los demócratas querían que el coronavirus matara a millones de personas y acusó a los medios de crear intencionalmente el pánico en torno a la pandemia. lastimar al presidente Donald Trump.

Michael Caputo, un antiguo agente político republicano de Nueva York que trabajó en la campaña presidencial de 2016 de Trump, fue nombrado la semana pasada como subsecretario de Asuntos Públicos en el HHS, un importante papel de comunicación en el departamento que cumple un papel central en la respuesta del gobierno federal a la pandemia de coronavirus.

Caputo, un usuario prolífico que a menudo tuiteó insultos y blasfemias, recientemente borró casi toda su historia de Twitter desde antes del 12 de abril. KFile de CNN usó “The Wayback Machine” de Internet Archive para revisar más de 1300 tweets y retweets eliminados desde finales de febrero hasta principios de abril. muchos de los cuales estaban relacionados con la rápida propagación del coronavirus.

Si bien ocasionalmente elogió a los funcionarios públicos u observaciones más directas, los tuits de este período también están llenos de teorías de conspiración y lenguaje controvertido para perseguir a los críticos percibidos de la administración Trump.

En una serie de tuits el 12 de marzo, Caputo respondió a una teoría de conspiración infundada de que Estados Unidos trajo el coronavirus a Wuhan, China, tuiteando que “millones de chinos chupan la sangre de los murciélagos rabiosos como aperitivo y se comen el trasero” de osos hormigueros “.

Él siguió a otro usuario, “¿No tienes un murciélago para comer?” y tuiteó a otro usuario: “Eres muy convincente, Wang”.

Después de la publicación, Caputo respondió a la solicitud de comentarios de CNN diciendo que informar sobre sus tweets anteriores es “un juego justo, amigo. No me importa. No me importa en absoluto”. Afirmó que elimina sus tweets “cada mes y lo hago porque enloquece a la gente”.

Agregó que “cuando tuiteas de manera enérgica, KFile los tendrá. Lo he sabido todos mis días. Así que no me importa lo que hayas hecho”. Caputo defendió su comportamiento anterior en Twitter diciendo que era “un defensor del presidente” tuiteando de una “manera enérgica” que incluía llamar a los periodistas, pero dijo que “ahora es un servidor del pueblo estadounidense y algunos podrían estar decepcionados, pero mis tweets Será diferente.”

Los portavoces de HHS no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios.

Caputo también usó su cuenta de Twitter para atacar agresivamente a los demócratas y a los medios.

En marzo, se refirió a un periodista de la Casa Blanca como “un imbécil” después de que ese periodista tuvo un acalorado intercambio con el Presidente. Dijo que muchos estadounidenses veían a los periodistas como “el enemigo del pueblo” por “llevar agua para el Partido Comunista Chino”. Él dio a entender que el anfitrión de MSNBC Joe Scarborough era culpable de sedición.

El 8 de marzo, dijo que un demócrata puede intentar infligir cientos de miles de muertes estadounidenses por el coronavirus, creando un escenario hipotético comparable a James Hodgkinson, el hombre anti-Trump que disparó al representante de la Casa Mayoritaria Whip Steve Scalise y otros cuatro durante un La práctica republicana del juego de béisbol en el Congreso en 2017.

“El coronavirus es la nueva Rusia de los demócratas, su nueva Ucrania. Y nadie les creerá excepto sus zombis. Pero sepan esto: la estrategia de los demócratas para derrotar a @realDonaldTrump requiere cientos de miles de muertes estadounidenses. ¿Alguno de sus chiflados lo hará posible? , a la Hodgkinson?

Ese mismo día, Caputo retuiteó al actor conservador Nick Searcy diciendo: “Los demócratas están presionando para que el virus mate a mucha gente”.

En otros tuits de marzo, Caputo afirmó que los medios crearon el pánico “intencional” creado alrededor del brote, diciendo que fue “orquestado por críticos sin alma de Trump que aprovechan cada crisis como una oportunidad para detenerlo”.

Caputo es amigo del operativo político y asociado de Trump Roger Stone, liderando una campaña para que Stone sea indultado después de que fue declarado culpable de mentir al Congreso, obstruyendo una investigación del Congreso y la manipulación de testigos después de que la investigación del Asesor Especial Robert Mueller presentó cargos contra él. Fue sentenciado a 40 meses de prisión en febrero.

Caputo también fue entrevistado por los fiscales de Mueller y testificó ante el Congreso, y negó rotundamente que hubiera una colusión entre la campaña de Trump y Rusia.

Caputo renunció a la campaña de Trump en 2016 después de que tuiteó “Ding Dong la bruja está muerta” luego de la noticia de que su gerente de campaña, Corey Lewandowski, había sido despedido.

Estos son algunos de los tweets eliminados de Caputo relacionados con la crisis de salud que se desarrolla en los Estados Unidos:

28 de febrero: Caputo tuitea: “En pocas palabras, muchos estadounidenses tienen que enfermarse y morir por el coronavirus para destruir la economía de Trump. La única esperanza de los demócratas para la victoria de 2020 es una economía hundida. Lo están hablando mal ahora. Pero su estrategia solo funciona si muchos estadounidenses se enferman y mueren “.

8 de marzo: Caputo tuitea: “El coronavirus es la nueva Rusia de los demócratas, su nueva Ucrania. Y nadie les creerá excepto sus zombis. Pero sepan esto: la estrategia de los demócratas para derrotar a @realDonaldTrump requiere cientos de miles de muertes estadounidenses. de sus nueces hacen que suceda, ¿a la Hodgkinson?

8 de marzo: Caputo retuitea un tweet del actor conservador Nick Searcy que decía: “Los demócratas están buscando el virus para matar a muchas personas”.

8 de marzo: Caputo tuitea una captura de pantalla de una historia del Washington Post, “Cómo la administración Trump perdió el control de la crisis del coronavirus”. “Get Trump Media ha cambiado de marcha de nuevo: del engaño de Rusia al engaño de Ucrania a esto. RECUERDE: El coronavirus es serio. Los medios no lo son”.

11 de marzo: Caputo tuitea en una cadena sobre la escasez de pruebas: “Gran parte del pánico está orquestado por críticos sin alma de Trump que aprovechan cada crisis como una oportunidad para detenerlo. Y fracasan”. Aún así, Caputo reconoció que la falta de pruebas era un problema.

11 de marzo: Caputo tuitea: “Para que funcione la estrategia de victoria Democrat 2020, más de 100,000 estadounidenses tienen que morir. Para que funcione la estrategia de victoria Democrat 2020, debes creer en los medios. La alfabetización mediática es más vital ahora que nunca. Cuestiona todo – huele el BS – comienza por dudar de fuentes anónimas”.

Él sigue en un tuit diciendo: “Debe haber una tragedia nacional de pandemia para que los demócratas ganen. Ahora cuentan con eso”.

12 de marzo: Caputo tuitea en respuesta a la conspiración infundada de que los EE. UU. Trajeron coronavirus a Wuhan que, “Claro, millones de chinos chupan la sangre de murciélagos rabiosos como aperitivo y se comen el culo de los osos hormigueros, pero algunos extranjeros se metieron una botella”. de las cosas buenas. Eso es todo “. Él sigue, “¿No tienes un murciélago para comer?” Tuitea a otro usuario: “Eres muy convincente, Wang”.

13 de marzo: Caputo tuitea que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, es un “* idiota”.

14 de marzo: Caputo tuitea: “Cientos de miles deben morir y la economía de Estados Unidos debe colapsar para que la estrategia de la victoria demócrata 2020 tenga éxito. Están tan entusiasmados con la carnicería. Personas enfermas”.

Él sigue, “Por supuesto que sí”, en respuesta a que Trump sea proactivo. “Esta estrategia demócrata, con el eco de sus medios conyugales, fracasará. Esperar que su país falle y cientos de miles mueran para que pueda ganar poder es una estrategia enferma y retorcida. Estados Unidos los castigará”.

14 de marzo: Caputo tuitea, “Quitando nombres de progs que seleccionan frases de contexto de las declaraciones de la Administración para que puedan ‘LOL’ para la credibilidad de la resistencia mientras Washington lidia con una pandemia. Estos son los mayores imbéciles. Mierda más grande. Esfuerzos gigantes”.

15 de marzo: Caputo tuitea una referencia a una conspiración sobre George Soros, el destacado filántropo y donante demócrata. “¿Estás bromeando? La agenda política de Soros REQUIERE una pandemia”. Soros es objeto de numerosas teorías de conspiración antisemitas impulsadas por extremistas y en 2018 se envió una bomba a su casa en el estado de Nueva York.

15 de marzo: Caputo tuitea a Daniel Goldman, un abogado de los demócratas de la Cámara durante la acusación, “Wow. Empecé a sentirme mal por ti. Al menos ahora sabemos que el virus de Wuhan no tiene ningún efecto persistente en las mochilas”.

Goldman había dado positivo por coronavirus y había tuiteado: “Una nota final: puedo ser el primero que sepa quién dio positivo, pero no seré el último. Cuidemos el uno al otro, escuchemos a los expertos y las ciudades, estados y corporaciones que están tomando la iniciativa en ausencia del gobierno federal y lo superan juntos. FIN “.

16 de marzo: los tweets de Caputo en respuesta a un tweet que señala que el Promedio Industrial Dow Jones había perdido todas sus ganancias desde que Trump asumió el cargo, “La celebración demócrata de la muerte y la destrucción se llevará a cabo pronto”.

17 de marzo: Tweets de Caputo, “#ChineseVirus” 20 veces seguidas. El presidente Trump en marzo comenzó a llamar al coronavirus el “virus chino”.

Trump afirmó que lo hizo para contrarrestar las teorías de conspiración de los medios chinos y un funcionario de que Estados Unidos trajo el coronavirus a Wuhan. Trump afirmó que también lo hizo porque era “preciso … proviene de China, por eso”. Trump negó que sea un término racista. Los críticos alegaron que el presidente lo hizo para desviar la culpa de los fracasos en la preparación de su propia administración. Posteriormente, Trump decidió retirarse de asociar el nombre del coronavirus con China.

17 de marzo: Caputo tuitea: “El Partido Comunista Chino siempre ha sido un experto en mentir para encubrir sus asesinatos. Lo que es notable aquí es que los demócratas estadounidenses y sus medios conyugales repiten propaganda del PCCh porque odian a Trump más de lo que aman a Estados Unidos. El virus Wuhan tiene los expuso “.

17 de marzo: los tweets de Caputo afirman que hay “pánico intencional en los medios”.

“Decir que el pánico intencional de los medios no existe es deshonesto. Decir que todo en esta crisis ocurre debido al pánico intencional de los medios también es deshonesto”, escribe Caputo.

17 de marzo: Caputo tuitea una conspiración que implica que el economista David Rothschild es un miembro de la familia europea Rothschild que lo llama “un esfínter elitista endogámico cuya familia anhela el control. Esa es una razón por la que constantemente miente sobre el presidente Trump”.

Rothschild le dijo a CNN que no está relacionado con la familia bancaria, que a menudo es blanco de conspiraciones antisemitas.

18 de marzo: Caputo tuitea: “Duplique el virus #Chinese. Los izquierdistas perdieron el verdadero significado del” racismo “hace mucho tiempo. Y las encuestas muestran que han derrotado tanto a este caballo muerto que los votantes republicanos, independientes y débiles de Dem los ignoran”. Agrega: “Nadie debería permitir que los demócratas y sus medios conyugales popularicen los temas de conversación del Partido Comunista Chino. Demócratas + Medios = PCCh”.

18 de marzo: Caputo tuitea después de que un periodista le pregunta a Trump por qué lo llama el “Virus chino”, “Y se preguntan por qué muchos lo consideran ahora el enemigo del pueblo. Llevar agua para el Partido Comunista chino es razón suficiente”.

20 de marzo: Caputo tuitea al senador demócrata Chris Murphy de Connecticut para “Tratar de apoyar a Estados Unidos hasta que esto termine. Incluso usted puede hacerlo”. Murphy había tuiteado quejas sobre cuánto tiempo tomaría recibir la orden de las máscaras faciales, culpando a la administración Trump. Murphy citó un tuit del 5 de febrero que envió después de una sesión informativa del Congreso diciendo que la administración Trump no estaba tomando el coronavirus “lo suficientemente en serio”.

20 de marzo: Caputo tuitea a otro usuario de Twitter: “Sé que quiere que mueran millones para que su candidato confuso pueda tropezar con la Casa Blanca, pero parece que podría estar decepcionado. Qué triste para usted”. Caputo había enviado un tweet que citaba un informe de Fox News para afirmar que Washington estaba aplanando la curva de la pandemia y el usuario de Twitter había pedido un enlace a la información.

20 de marzo: después de que el presidente Trump criticara al periodista de NBC News Peter Alexander por preguntarle a Trump qué tenía que decirle a los estadounidenses que tenían miedo del virus, Caputo criticó a los medios por defender a Alexander: “los medios están mostrando sus traseros al mundo nuevamente, retorciéndose las manos sobre el tratamiento de un reportero pirata “.

Cuando uno de los seguidores de Caputo retrocedió y dijo que su pregunta era legítima, Caputo respondió diciendo: “Escucha toda su interacción, incluido su primer comentario / pregunta. Además: este tipo ha sido un idiota por un tiempo”.

Alexander comenzó su intercambio con Trump preguntando si les estaba dando a los estadounidenses una “falsa esperanza” al promover medicamentos no comprobados contra el coronavirus.

20 de marzo: Caputo tuitea en un intercambio sobre la élite de Hollywood: “Entienden que las autoridades chinas causaron esta crisis global, pero odian a Pres Trump más de lo que aman a Estados Unidos. Cualquiera que alguna vez dudó de eso ahora sabe que es verdad”.

21 de marzo: Caputo envía un tweet que implica que el anfitrión de MSNBC Scarborough está cometiendo traición, “¿300 millones? Eso es una tontería. Como nuestra nación está en crisis, estás trabajando duro para empeorar la situación. Hay una palabra para eso. ¿Lo sabes? “Rima con sedición”. Scarborough tuiteó sobre la falta de pruebas para 300 millones de estadounidenses.

Scarborough le dijo a CNN en un correo electrónico: “Estoy más interesado en lo que hace el subsecretario en el futuro que en lo que pudo haber tuiteado sobre mí en el pasado. Nos enfrentamos a tiempos difíciles por delante y espero que todo el equipo del presidente simplemente seguirá el ejemplo del Dr. Fauci y el Dr. Birx y mantendrá seguros a los adultos mayores de Estados Unidos “.

21 de marzo: Caputo tuitea al general Michael Hayden, ex director de la CIA y la NSA para George W. Bush, “Eres basura corrupta, Hayden. Espiar a los estadounidenses es insidioso e ilegal, pero lo normalizaste. Ahora defiendes a China después de que se desataron una pandemia global. Puedes follarte de inmediato. Hazte a un lado y deja que los estadounidenses normales hagan lo correcto. Tu tiempo se ha ido “.

Hayden había llamado a Richard Grenell, el director interino de DNI, un “idiota” después de que Grenell tuiteó: “El que inició el incendio nunca debe ser elogiado por actuar más tarde como un bombero” en referencia al papel de China en la pandemia de coronavirus.

Hayden le dijo a CNN en un correo electrónico: “Michael Caputo encaja perfectamente en esta administración. Es un típico matón de Trump. Por cierto, nunca respondí a su tuit, pero este parece ser el momento adecuado para señalar que no será un “estadounidense normal” haciendo lo correcto en cualquier posición en esta administración “.

22 de marzo: Caputo tuitea que los demócratas están destruyendo intencionalmente la economía durante el debate sobre el paquete de estímulo económico después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara que la Cámara presentaría su propia ley de coronavirus. “Poder. Es el oxígeno de los demócratas, y destruirán a los estadounidenses por eso”.

Caputo había dicho que los demócratas tienen el objetivo de “muertes masivas” y “colapso económico” para ganar las elecciones de noviembre, “Ahora ven: los demócratas necesitan muertes masivas y colapso económico para ganar en noviembre. Con esta acción de la Cámara, se acercan a su objetivo y piensan que pueden cubrir su flanco con ‘¡las corporaciones de argle bargle se enriquecen!’ Los estadounidenses normales ven esto y los castigarán “.

Caputo continúa: “Lo digo en serio: la estrategia de demócrata para la victoria de 2020 requiere que @realDonaldTrump falle en su lucha contra el virus chino. La falla se mide en muertes y colapso económico. Las únicas preguntas para hacerle a un demócrata son cuántos estadounidenses deben morir, ¿cuántas familias deben ser destruidas?

22 de marzo: la cita de Caputo tuitea a un usuario y agrega que tiene “razón” para decir que los demócratas esperan que ningún tratamiento para el coronavirus funcione. “Literalmente aplauden la muerte de estadounidenses y la destrucción de nuestra economía. Prefieren ver morir a las personas que ver a Trump navegar con éxito este desastre”, dijo el tuit.

“¿Cuántos estadounidenses deben morir para alimentar la sed de poder demócrata? ¿100K? ¿1M? ¿Más?”, Agregó Caputo. “¿Cuánta destrucción económica es el objetivo demócrata? ¿100% de desempleo?”

23 de marzo: Caputo tuitea con una foto del líder de la minoría del Senado Chuck Schumer y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante el debate sobre el paquete de estímulo económico: “Los demócratas tienen una motivación para mantener a los estadounidenses como rehenes en una crisis global: el ODIO”.

27 de marzo: Caputo retuitea una foto de un sonriente George Soros con la leyenda: “¡El virus real! ☠️☠️☠️ detrás de todo …..”

28 de marzo: Tweets de Caputo. “Así de enfermos mentales están muchos de los que odian a Trump en esta crisis” en respuesta a un tuit que dice que los partidarios de Trump “ignorarán a los expertos científicos y médicos” e “instarán a millones a morir por la gloria del capitalismo”.

28 de marzo: Cita de Caputo tuitea Chris Hayes de MSNBC, quien notó que ningún otro país en la Tierra estaba haciendo un peor trabajo manejando la crisis, con “¿Quién sabía que @chrislhayes es chino?”

29 de marzo: Caputo tuitea que el vicepresidente Joe Biden es un “títere vacío” y Ron Klain, el ex zar del ébola en la administración Obama, es un “titiritero” para el virus “PCCh [Partido Comunista Chino]”, y escribe: “Usted ¿No lo ves? Déjame ayudarte. Biden se ha degradado a títere vacío. En el virus del PCCh, Ron Klain es el titiritero. Noqueas a Gepetto, Pinocho no puede bailar. ¿Cómo sabe tanto un ‘turd’? ¿que tú?”

31 de marzo: Caputo retuitea un tweet que dice: “La izquierda odia a los estadounidenses normales y nos quieren muertos y reemplazados. Actúa como si fuera en serio, porque lo hacen”.

1 de abril: Caputo llamó a Joe Scarborough, MSNBC y al resto de los medios “completamente llenos de mierda”.

Fue nombrado para su puesto en el HHS solo dos semanas después.

Esta historia ha sido actualizada con un comentario de Caputo.