Nuevos detalles del ataque a líderes hutíes

Nuevos detalles sobre el ataque contra la cúpula hutí en Yemen: alrededor de 20 altos mandos fueron eliminados, entre ellos el responsable de operaciones militares; alto oficial de las FDI: “Capacidades de una potencia regional”.

Según el medio Galei Tzahal, en las FDI estiman que unos 20 altos mandos hutíes fueron eliminados en la ofensiva del jueves. Los hutíes están ocultando las identidades de parte de los abatidos. Algunos probablemente continúan sepultados bajo los escombros, por lo que ni siquiera los propios hutíes han confirmado todavía la identidad de todos los muertos.

Tras bambalinas:

Hace algunas semanas, en la Dirección de Inteligencia Militar se organizó una célula conjunta de inteligencia-operaciones, que integró varias capacidades con el objetivo de eliminar a la cúpula hutí. Desde el momento en que se obtuvo la información de inteligencia sobre la reunión de los altos mandos, el ataque se ejecutó en un plazo muy corto.

Detrás de la ofensiva estuvieron dos oficiales de la División de Investigación de la Dirección de Inteligencia Militar. Una de ellas, con rango de teniente coronel, dirigió el ataque en su último día en el cargo.

Altos oficiales de las FDI señalaron: “El ataque reflejó una capacidad de inteligencia y de operaciones que hace dos años era inimaginable. La posibilidad de atacar una reunión de altos mandos en tan poco tiempo, a un radio de 2,000 km del territorio israelí, es la capacidad de una potencia regional”.

A diferencia de lo publicado hasta ahora en Yemen, en la ofensiva no fueron eliminados únicamente altos funcionarios del ámbito político y ministros de áreas civiles, sino también mandos involucrados en temas militares y de seguridad, entre ellos el viceministro encargado de la construcción de la fuerza militar hutí y el responsable de operaciones militares de los hutíes