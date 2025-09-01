Olvídense de ser captado por una cámara en un concierto de Coldplay: lo captaron en Shabat en el Yankee Stadium.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El abrazo ilícito grabado el mes pasado en un concierto de Coldplay me estremeció. Me hizo retroceder 24 años, cuando yo también fui captado en directo por televisión nacional, no engañando a mi esposa, sino violando el Shabat.

Era el 20 de octubre de 2001. Tenía 30 años y aún no les había confesado a mis padres que ya no era shomer Shabat. Y ese Shabat, mientras conducía hacia el Yankee Stadium con una mujer con la que había empezado a salir recientemente, me sentí incómodo. Parecía haber una posibilidad real de que terminara en televisión nacional. Las cámaras de FOX estaban por todas partes para el tercer partido de los playoffs entre los Yankees y los Mariners, y nuestros asientos estaban en la primera fila, detrás del muro del jardín izquierdo, perfectos para atrapar un jonrón.

Hay algo electrizante en atrapar una pelota en un partido. Por un instante, eres parte del juego. Había sentido esa emoción dos veces, la última en 1993, cuando un lanzamiento con cuenta de 0-2 voló de la mano derecha del lanzador de los Yankees, Steve Farr, al bate del primera base de los Medias Rojas, Carlos Quintana, y a mis Rawlings de cuero negro, muy por encima de la primera base. Ese guante estaba en mi mano derecha cuando, ahora, Bernie Williams conectó un jonrón de dos carreras en la primera. Eufórico con mi camiseta de Williams, aplaudí con entusiasmo.

El marcador seguía 2-0 para los Yankees cuando su joven segunda base, Alfonso Soriano, abrió la parte baja de la tercera. Le hizo swing al cuarto lanzamiento.

“Soriano batea uno a lo profundo del jardín izquierdo”, dijo el locutor Joe Buck.

La pelota volaba hacia mí. Me puse de pie. Di un paso adelante y a mi derecha, y pude ver a Stan Javier, el veterano jardinero izquierdo de Seattle, corriendo hacia mí. Saltó y levantó el brazo izquierdo. Yo levanté el derecho. Mi guante estaba cerca de la parte superior del muro. Pero el brazo de Javier se elevó por encima, su guante a unos sesenta centímetros del mío. “¡Un salto y una atrapada!”, gritó Buck. “¡Stan Javier se llevó un jonrón!”.

Me lo había quitado y grité de frustración. Entonces, en segundos, la emoción y la adrenalina del momento dieron paso al recuerdo de que era Shabat y que millones sabrían que estaba en el estadio prohibiéndolo.

El miedo a ser descubierto es familiar para cualquier antiguo observador del sabbat. Un amigo de un amigo iba en el tren de la línea 2 un sábado por la tarde de 1984 cuando Bernhard Goetz abrió fuego; su primer pensamiento fue que sus padres descubrirían que ya no era religioso. Catorce años antes, una mujer católica fotografiada en el festival de música de Woodstock se sintió mortificada al caer sobre la icónica portada de su álbum. “La foto era incriminatoria”, declaró Bobbi Kelly a la prensa. “Prueba de que no fui a misa”.

La prueba de que no fui a la sinagoga ese sabbat crecía con cada repetición a cámara lenta de mi intento de alcanzar la pelota. FOX acababa de mostrarla por tercera vez cuando el locutor Buck comentó que Javier le había “robado un recuerdo a ese tipo que estaba detrás de él, que llevaba la camiseta de los Yankees”. Dos lanzamientos después —la cuenta 1-1 a favor de Chuck Knoblauch, de los Yankees—, FOX volvió a mostrar la atrapada, esta vez en cámara superlenta. Buck regresó a mí.

“¿Cuánta gente estaba pensando: ‘Bueno, voy a volver a casa con un recuerdo’?”, reflexionó, “¿sobre todo ese tipo?”. Para dejar claro a quién se refería, Buck me rodeó la cara con la mano.