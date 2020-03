Diario Judío México - La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el viernes que Europa es ahora el “epicentro” de la pandemia mundial de coronavirus, y advirtió que es imposible saber cuándo llegará el brote.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual. Dijo que el continente tiene ahora “ “Europa se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia”, dijo el jefe de la OMS , en una conferencia de prensa virtual. Dijo que el continente tiene ahora “ más casos y muertes reportadas que el resto del mundo combinado, aparte de China”.

“Cada día se reportan más casos de los que se reportaron en China en el punto más alto de la epidemia”, dijo, refiriéndose a las cifras mundiales.

El virus, que apareció por primera vez en China en diciembre, ya ha matado a más de 5.000 personas, con casos en todo el mundo que superan los 134.000, según un recuento de la AFP.

Tedros dijo que las muertes que superaron la marca de 5.000 fueron “un hito trágico”.

Maria Van Kerkhove, quien dirige la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, dijo que no era posible predecir cómo se desarrollará la pandemia.

“Es imposible para nosotros decir cuándo llegará a su punto máximo a nivel mundial. Esperamos que sea más pronto que tarde”.

Sus comentarios se produjeron a medida que los países de Europa y de todo el mundo ponían en marcha medidas drásticas para detener la propagación del virus, entre ellas el cierre de escuelas y el estrechamiento de las fronteras.

Tedros dijo que esas medidas podían ayudar, pero subrayó que los países debían adoptar “un enfoque integral”.

“No es sólo una prueba. No rastreo de contacto solo. No sólo la cuarentena. No sólo el distanciamiento social. Hazlo todo”, dijo.

Subrayó la necesidad de hacer más para “detectar, proteger y tratar” los casos.

“No se puede luchar contra un virus si no se sabe dónde está”, dijo, y pidió a los países que “encuentren, aíslen, prueben y traten cada caso, para romper las cadenas de transmisión”.

“Cada caso que encontramos y tratamos limita la expansión de la enfermedad”, dijo.

“No dejes que este fuego arda”.

“Cualquier país que mire la experiencia de otros países con grandes epidemias y piense ‘eso no nos pasará a nosotros’ está cometiendo un error mortal”.

Michael Ryan, que dirige el programa de emergencias de la OMS, subrayó que las denominadas medidas de distanciamiento social, incluida la prohibición de las reuniones públicas y el cierre de escuelas, “no son una panacea”.

“No van a detener esto” por su cuenta, dijo.

Cierres en tres continentes

Los comentarios se produjeron cuando decenas de millones de estudiantes de tres continentes se enfrentaron a semanas sin clases, las fuerzas de seguridad se pusieron en guardia para evitar grandes reuniones de personas, y los bares, restaurantes y oficinas cerraron el viernes para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus.

El virus se acercó cada vez más a los centros de poder del mundo, con pruebas positivas para la esposa del primer ministro canadiense, el alcalde de Miami, un alto ayudante del líder supremo de Irán, un funcionario brasileño que se reunió con el presidente de EE.UU. Donald Trump, y un ministro del gabinete australiano que se reunió con el fiscal general de EE.UU. y la hija de Trump, Ivanka.

El presidente de Francia anunció que los líderes de las democracias más grandes del mundo, el G-7, celebrarán una cumbre por videoconferencia el lunes para discutir la coordinación de la investigación sobre una vacuna y los tratamientos, así como una respuesta económica.

Canalizando la retórica y las tácticas de la guerra frente a un enemigo microscópico, los líderes apelaron a la solidaridad para combatir una amenaza que parecía expandirse exponencialmente. Se comprometieron a proteger no sólo a los enfermos, sino también a aquellos que sacrifican sus medios de vida y su educación por un bien mayor. Pero también aumentaban los nuevos controles fronterizos, lo que demostraba que la solidaridad tenía sus límites ante una amenaza que se extendía rápidamente.

Con promesas de apoyo financiero de la Comisión Europea, Francia y Alemania, las acciones recuperaron parte de sus pérdidas en Wall Street y en Europa un día después de la peor sesión del mercado en más de tres décadas.

Las nuevas infecciones estaban aumentando bruscamente en España, y el gobierno puso a 60.000 personas en cuatro ciudades en un cierre obligatorio el viernes – el primero de la nación y el segundo de Europa después de las drásticas medidas nacionales en Italia. En Madrid, que está luchando con casi 2.000 infecciones, muchas en hogares de ancianos, el gobierno estaba reuniendo unidades de cuidados intensivos y considerando ofertas de cadenas hoteleras para transformar habitaciones en salas de enfermos.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un estado de emergencia de dos semanas a partir del sábado y se comprometió a “movilizar todos los recursos”, incluidos los militares, para contener el fuerte aumento de los casos de coronavirus en el país.

“La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. Ser un héroe también significa lavarse las manos, quedarse en casa y protegerse a sí mismo para proteger a todos los demás”, dijo en un mensaje televisado el viernes. “Llevará semanas. Será muy duro y difícil, pero vamos a detener el virus”.

Efecto bumerán

En China, donde las nuevas infecciones han disminuido, las autoridades se movilizaron para prevenir el efecto bumerán, poniendo en cuarentena a los recién llegados durante 14 días. Pero la intensificación de la propagación de COVID-19 más allá de Asia frustró cualquier esperanza de contener el virus, a pesar de las drásticas restricciones en los viajes y los eventos sociales.

En Europa y los Estados Unidos, los líderes y expertos médicos trataron de predecir el futuro, o al menos las próximas semanas, examinando la trayectoria del virus hasta el momento, especialmente en China e Italia, los epicentros de Asia y Europa. El Congreso y la administración Trump cerraron un amplio paquete de ayuda con subsidios por enfermedad, pruebas gratuitas y otros recursos.

La ciudad italiana de Codogno, que prácticamente cerró sus puertas horas después de registrar la primera infección de coronavirus propagada localmente en Italia, demostró que el cambio de hábitos marca la diferencia. Las nuevas infecciones han disminuido drásticamente allí en comparación con el resto de Italia, donde las medidas draconianas llegaron mucho más tarde.

“Más que un suspiro de alivio, hubo cierta preocupación por el riesgo de que todos los sacrificios fueran en vano”, dijo el alcalde Francesco Passerini, que como la mayoría de los habitantes de la ciudad lleva una máscara.

El objetivo de todas las autoridades es frenar la propagación del virus para evitar que los hospitales se vean abrumados por los enfermos de una enfermedad a la que nadie en el mundo tiene inmunidad. En todo el mundo, 137.000 personas han sido infectadas y más de 5.000 han muerto, pero la mitad de los que tenían el virus ya se han recuperado. La mayoría de los pacientes tienen síntomas leves o moderados, como fiebre o resfriado, pero pueden presentarse síntomas graves, incluida la neumonía, especialmente en los ancianos y las personas con problemas de salud existentes.

Mientras Washington se esforzaba por dar forma a un paquete de rescate económico, las autoridades europeas hicieron retroceder las fuertes restricciones de Trump a los viajes desde Europa.

“En lugar de atender a los problemas de su país, y a un virus que no conoce fronteras, cree que puede combatirlo como las personas que tienen una ciudadanía diferente a la estadounidense”, dijo el Ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz, que también es el vicecanciller de Alemania.

“Pero esto es un virus, si se me permite decirlo, y demuestra que la solidaridad es la única manera de que podamos avanzar como seres humanos”.

Pero nuevas restricciones de viaje surgieron prácticamente a la hora del viernes: Suiza, Sri Lanka, Portugal, la República Checa, todos empezaron a prohibir la entrada a los europeos considerados de riesgo. Canadá y Dinamarca se unieron a los Estados Unidos para aconsejar a los ciudadanos que evitaran los viajes al extranjero, y los estadounidenses en Europa tomaron vuelos transatlánticos cada vez más raros para volver a casa.