Matthew Paul Miller, cuyo nombre artístico es Matisyahu, es un cantante de reggae con una conexión especial con su herencia judía. Sin embargo, su música va más allá de las fronteras religiosas y culturales.

Así lo dejó plasmado en un evento en Haifa, Israel. Donde demostró su capacidad para unir a personas de diferentes credos y orígenes.

En este inolvidable concierto en la ciudad israelí, Matisyahu lanzó un desafío único. Pidió a una asombrosa cifra de 3.000 personas, musulmanes y judíos, que se unieran y, en menos de una hora, se aprendieran la canción One Day. Parecía una tarea imposible. Pero lo que siguió fue un testimonio de la extraordinaria capacidad de la música para derribar barreras y enlazar a las personas.

Pero lo más asombroso de todo es que no solo lograron aprender la canción en tan corto tiempo. También se abrigaron unidos para cantarla en armonía y en tres idiomas diferentes: inglés, árabe y hebreo. Fue un espectáculo impresionante de fraternidad, unidad y belleza. La música trascendió las diferencias y permitió que miles de personas se conecten a través de la armonía y el ritmo.

One Day, pieza compuesta en 2009, es más que una canción. Es un himno de esperanza que resuena en el corazón de quienes anhelan un mundo más pacífico y comprensivo. El compositor de la pieza musical es el estadounidense de origen israelí Matisyahu.

Con su estilo distintivo y letras conmovedoras, Matisyahu logra capturar la esencia de un deseo compartido por un futuro mejor. Demuestra que la música es un lenguaje universal que puede unir a la humanidad en la búsqueda de Dios, la paz y amor. Es un faro de esperanza. Todavía en la actualidad, esta melodía tiene el poder de recordar que el deseo por un mundo más armonioso puede convertirse en realidad.

One day es también un guiño para las víctimas de las guerras en todo el mundo. Una muestra de apoyo a las personas que sueñan con ayudar, hacer el bien, y se embarcan en ese camino.

One day interpretada por 3.000 personas

Letras en español de la canción One day

A veces me pongo bajo la luna

agradezco al Dios que respiro

y rezo no me lleve pronto

por que estoy aquí por una razón

A veces me ahogo en mis lágrimas

pero no dejo que eso me deprima, entonces cuando el pesimismo me acorrala, se que un día todo, todo esto cambiará

Porque Toda mi vida he estado esperando,

he estado rezando para la gente

para decir que no, que no queremos pelearnos más, que no haya más guerras, y que nuestros niños jueguen un día…

No se trata de ganar o perder

Porque todos perdemos cuando se

alimentan de las almas inocentes.

El suelo mojado de sangre

mantenerse en movimiento

aunque las aguas están furiosas.

En esta confusión puedes perder tu camino (tu camino), que puede volverte loco, pero no dejes que te perturbe de ninguna manera

A veces me ahogo en mis lágrimas

pero no dejo que eso me deprima,

entonces cuando el pesimismo me acorrala, se que un día todo todo esto cambiará

Porque toda mi vida he estado esperando

he estado rezando para la gente

para decir que no, no queremos pelearnos más

que no haya más guerras, y que nuestros niños jueguen …

Un día todo esto va a cambiar

Nos trataremos como iguales

Detener la violencia

¡Abajo el odio!

Un día todos seremos libres

Y orgulloso de serlo

Bajo el mismo sol

Cantando canciones de libertad