One Of Us (OneofUs.eu) nació recogiendo 2 millones de formas por toda Europa para que no se dedicara dinero internacional de la UE al aborto. Tras ese impulso, se organizó en 2014 como una federación europea de asociaciones en defensa de la vida, la familia y los valores fundacionales de Europa. Hace dos años, 160 intelectuales de 25 países firmaron el manifiesto “Por una Europa fiel a la dignidad humana” de One of Us.

Este fin de semana Lisboa acoge la reunión (en parte online, en parte presencial) de los delegados de One of Us de toda Europa. La activa Federación Portuguesa por la Vida (una amplia alianza de asociaciones) es la entidad anfitriona.

Acuden políticos europeos, ex-políticos, líderes de asociaciones y líderes religiosos.

En el debate inicial, sobre las raíces judeocristianas de Europa, participan:

- Nuno Brás da Silva Martins, obispo de Madeira, Portugal

- Cornelius Sonnevelt, predicador protestante holandés

- José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián, España

- Rubén Suiza, rabino de la comunidad judía de Lisboa

- Jerónimo Filipe Tomaz, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Portugal

Entre los temas que se tratarán están:

- Las raíces judeocristianas de Europa. Nuestro legado como civilización europea

- Las continuas amenazas a la libertad: de conciencia, de religión, de expresión

- Ecología Integral y Defensa de la Vida: como debe defender la vida una sociedad avanzada en el S.XXI. Los europeos reflexionan sobre la dignidad de la vida humana y la necesidad de su protección social y legislativa

- El declive demográfico al que Europa debe hacer frente: el papel de los ancianos y las familias hoy.

- Testimonios de la sociedad civil

Otros participantes son:

- José Ribeiro e Castro, ex miembro del Parlamento Europeo, Portugal

- Thierry de la Villejegu, Vicepresidente de la Federación Europea One of Us y director de la Fundación Jérôme Lejeune, Francia

- Miriam Lexmann, eurodiputada eslovaca (GrupoPPE)

- João Luís César das Neves, Catedrático y Presidente del Consejo Científico de la Escuela de Negocios y Economía Católica-Lisboa

- Tonio Borg, ex comisario europeo de Salud, de Malta

- Julio Tudela Cuenca, Director Observatorio de Bioética Universidad Católica de Valencia, España

- Miroslav Mikolasik, One of Us, eslovaco, ex eurodiputado

- Isabel Capeloa Gil (videollamada), rectora de la Universidad Católica Portuguesa

- Pedro Barbas Homem, catedrático de la Facultad de Derecho de Lisboa y ex Rector de la Universidad Europea, Portugal

- Christophe Foltzenlogel, asesor jurídico European Center of Law and Justice (ECLJ), Francia

- Alojz Peterle, ex primer ministro de Eslovenia

- Christian Frei One of Us, Alemania

- Alejandro Macarrón Larumbe, demógrafo de Renacimiento Demográfico, España

- Anna Zsáborská, exeurodiputada eslovaca, del Partido Unión Cristiana

- Molnár Balázs, Vice-Presidente Instituto Mária Kopp, Hungria

- Ryszard Stocki, Profesor de Psicología en la Universidad SWPS, Polonia.

- Soemia Sibillo, del Movimento Italiano per la Vita (MPV), Italia

- Ellen Foell, de HeartBeat International (videollamada desde EEUU)

- Artur Mesquita Guimarães, de la plataforma provida Renovar, Portugal

- Pablo Velasco, de Vividores, España