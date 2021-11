La serie israelí "Teherán" obtuvo el premio en la categoría a la Mejor Serie Dramática en la ceremonia de los Premios Emmy Internacional celebrada en Nueva York, superando a producciones como Aarya, de India; El Presidente, de Chile; y la segunda temporada de There She Goes, de Inglaterra. El actor israelí Roy Nik, quien también fue nominado en la categoría a Mejor Actor por su papel en la serie "Normal", perdió ante el reconocido actor británico David Tennant ("Des").

"Esto es maravilloso, estamos muy emocionados", dijo la guionista y productora Dana Eden durante su discurso triunfal en el escenario junto a Brian Cox, la estrella de "Succession", que entregó el premio. "Es un gran honor. Gracias a todos los miembros de la academia y a los jueces. Quiero decir que 'Teherán' no es solo una serie de espías, también trata de entender a las personas detrás de tu 'enemigo'. Hacemos esto todos los días en nuestro set. Ahora estamos filmando la segunda temporada y trabajando con actores iraníes de todo el mundo que huyeron del régimen actual en Irán. Trabajamos en colaboración y con mucho amor, y descubrimos que tenemos mucho en común. Me parece que da esperanza para un futuro en el que israelíes e iraníes puedan marchar juntos en Jerusalem y Teherán como amigos y no como enemigos”, agregó.