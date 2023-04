Otra vez Netanyahu traiciona lo judío para proteger sus propios intereses populistas

Uno de los principales historiadores del mundo del Holocausto nazi en Polonia ha emitido una mordaz condena del reciente acuerdo entre los gobiernos de Israel y Polonia para restaurar los viajes de los jóvenes israelíes a los campos de concentración y los sitios de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, luego de una disputa bilateral que duró por tres años.

Escribiendo para el medio de comunicación judío polaco Jewish.pl el lunes, el profesor Jan Grabowski , especialista en relaciones polaco-judías durante la ocupación nazi que enseña en la Universidad de Ottawa en Canadá, describió el acuerdo alcanzado el 30 de marzo como “otra victoria para los negadores, aquellos que son incapaces de entender que, hasta cierto punto, su propia nación participó en el genocidio diseñado y llevado a cabo por los alemanes”.

Las preocupaciones de Grabowski se hicieron eco en una declaración de Yad Vashem, el monumento nacional de Israel al Holocausto en Jerusalén. Tras señalar su preocupación de que la precisión histórica de los recorridos pudiera verse comprometida por la insistencia de Polonia, consagrada en sus leyes, de que no se produjo la colaboración entre los ocupantes nazis y los polacos no judíos en el exterminio de los tres millones de judíos del país, Yad Vashem afirmó que “ el reciente acuerdo para renovar las visitas educativas a Polonia no parece dictar o limitar su funcionamiento a este respecto”.

La declaración observó que “el anexo del acuerdo contiene una lista de sitios, compilada sin Yad Vashem, que incluye sitios problemáticos que no deben visitarse en un contexto educativo”. Terminó con la advertencia de que “Yad Vashem no participará en visitas grupales a ningún sitio sospechoso de distorsionar los eventos del Holocausto o presentar una narrativa históricamente inexacta”.

Varios de los “sitios problemáticos” mencionados por Yad Vashem fueron citados por Grabowski en su artículo. Incluyen el “Museo de los Soldados Malditos” en Varsovia, que rinde homenaje a los líderes militares anticomunistas que lucharon contra la ocupación rusa después de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Józef Kuraś, conocido por el nombre de guerra “Ogien”, quien fue acusado de asesinar Judíos en la región de Podhale de Polonia. El mes pasado, Kuraś fue honrado póstumamente con una moneda conmemorativa especial emitida por el Banco Nacional de Polonia.

“La pregunta es si la juventud israelí tendrá que rendir homenaje a Józef Kuraś, un cruel asesino de judíos y otros ‘malditos’ que luchó con igual disposición contra los comunistas y los indefensos niños judíos”. Grabowski escribió.

El historiador también señaló la inclusión del “Museo del Recuerdo de los Habitantes de la Tierra de Oświęcim”, que se encuentra cerca del campo de concentración de Auschwitz y que, subrayó Grabowski, una vez había sido descrito por la ex primera ministra Beata Szydło como un “ contrapeso” al museo de Auschwitz.

Grabowski condenó duramente al gobierno israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu por firmar el acuerdo.

“La pregunta sigue siendo por qué las autoridades israelíes aceptaron este dictado vergonzoso”, declaró. “¿Por qué Netanyahu y su gente decidieron traicionar la memoria de los seis millones de judíos asesinados? ¿Se trata del voto de Polonia en la ONU? ¿Se trata del apoyo polaco a Israel en el seno de las organizaciones europeas?”

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro durante el período en que las relaciones entre Israel y Polonia estaban en el fondo, denunció el acuerdo como una “desgracia nacional”.

“Durante años, los polacos han intentado por todos los medios ocultar y negar el papel de muchos polacos en el exterminio [de los judíos en el Holocausto], junto con los Justos de las Naciones que actuaron para salvar a los judíos”, escribió Lapid en Twitter. “Es inaceptable que los viajes de jóvenes que vienen a aprender sobre el Holocausto aprendan la narrativa polaca”.

Lapid agregó que, como hijo de un sobreviviente del Holocausto, “me avergüenzo del gobierno israelí por renunciar a su moral y sus principios”.

En respuesta a Lapid, el ministro de Educación israelí, Yoav Kisch, cuyo departamento es corresponsable de los viajes con el Ministerio de Educación de Polonia, acusó al líder de la oposición de haber sido “responsable de destruir las relaciones con Polonia”.

Kisch dijo que no hubo “ningún cambio en los viajes. Todo lo demás son noticias falsas”.

Durante los últimos cinco años, el gobierno nacionalista de derecha de Polonia ha estado frecuentemente en desacuerdo con Israel y las organizaciones judías internacionales, así como con reconocidos estudiosos del Holocausto , por su intento de presentar el Holocausto como una tragedia conjunta polaco-judía y su apoyo a la legislación. aprobada en 2018 que permite el enjuiciamiento civil de historiadores que investigan la colaboración de ciudadanos polacos con las autoridades nazis durante la ocupación alemana.

En 2021, una nueva legislación cerró efectivamente los reclamos de restitución para las víctimas del Holocausto y sus familias. Como resultado, las relaciones entre Varsovia y Jerusalén cayeron en picada.