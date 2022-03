El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló contra el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el servicio diplomático y el ministerio combinado de asuntos exteriores y de defensa de la Unión Europea, en una acción relacionada con el acoso y la discriminación antisemita. En el lugar de trabajo presentado por un abogado judío y veterano de 25 años del gobierno de la UE (llamado "Eva" aquí para su propia protección). Esta acción, respaldada por The Lawfare Project, es una de las siete demandas que Eva ha presentado contra su antiguo empleador, todas relacionadas con la misma campaña dirigida contra ella durante su mandato en EEAS.

Específicamente, esta demanda impugnó la retención del salario de Eva por parte de EEAS debido a una "ausencia no autorizada" del trabajo, una razón inexplicable dada la demostración exitosa de Eva de que estaba físicamente presente en la oficina en las fechas de las supuestas ausencias. Una vez que se estableció este hecho, el SEAE dio un giro e intentó argumentar que, aunque Eva había estado presente en el trabajo, no había cumplido con sus deberes, otra acusación más para la que el SEAE no ha proporcionado pruebas. El incumplimiento, afirmó el EEAS, equivalía a una ausencia injustificable y justificaba la retención del salario de Eva. El Tribunal no estuvo de acuerdo, reconociendo el hecho obvio de que uno no puede estar presente y ausente al mismo tiempo y sosteniendo además que el argumento del SEAE sobre el presunto incumplimiento claramente entraba en conflicto con las normas aplicables de personal de la UE. El Juzgado ordenó al SEAE que reembolsara a Eva las cantidades que se descontaron ilegalmente de su salario más los intereses.

Esta victoria sigue a siete años en los que Eva ha sido atacada maliciosamente por el EEAS, comenzando con acusaciones falsas y totalmente infundadas de que estaba involucrada en espionaje en nombre del Estado de Israel. Eva vio las acusaciones por lo que eran: la antigua acusación antisemita de que los judíos son doblemente leales a sus países de origen ya Israel, y solicitó repetidamente que su empleador investigara el acoso. El EEAS no tomó tal acción, rechazó la existencia del antisemitismo y, en cambio, sometió a Eva a años de investigaciones disciplinarias y de seguridad sumamente invasivas, y represalias. Después de que los rumores de espionaje desaparecieron misteriosamente, surgieron nuevos cargos de mala conducta, incluido el ausentismo y el incumplimiento de los deberes, como se afirmó en esta demanda, nuevamente sin evidencia de respaldo ni consideración del contexto. El EEAS continuó y continúa ignorando las súplicas de Eva de una investigación imparcial y, a pesar de que desacreditó con éxito todas y cada una de las denuncias en su contra, retuvo su salario y finalmente la despidió.

“Esta decisión representa una victoria significativa para Eva”, dijo Éric Boigelot, su abogado. “Aún así, hubiéramos estado completamente satisfechos si el TJUE hubiera abordado explícitamente la discriminación y el acoso antisemitas que, sin duda, subyacen en la conducta del SEAE”. La Corte tendrá otra oportunidad de confrontar al elefante antisemita en la sala cuando considere otra de las demandas pendientes de Eva, que impugna la terminación de su empleo.

No obstante, el fallo del jueves destripa la credibilidad del SEAE y deslegitima directamente las acciones que ha tomado contra Eva. The Lawfare Project aplaude a Eva por su valentía al luchar en esta lucha y se siente honrado de apoyarla mientras continúa buscando justicia, tanto para ella como para los judíos en todas partes.