Las facciones palestinas dijeron que El director de la UNRWA y su adjunto ya no se les permitirá permanecer en la Franja de Gaza "debido a sus posiciones hostiles y prejuicios a favor de la ocupación".

Las facciones palestinas declararon el miércoles a Matthias Schmale, director de operaciones de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en la Franja de Gaza, persona non grata y dijeron que no se le permitirá regresar al enclave costero gobernado por Hamas.

Las facciones afirmaron que Schmale era "una de las principales razones del sufrimiento de miles de refugiados palestinos y empleados de la UNRWA en la Franja de Gaza".

También declararon al adjunto de Schmale, David de Bold, persona non grata.

Las facciones dijeron que el director de UNRWA y su adjunto ya no podrán permanecer en la Franja de Gaza "debido a sus posiciones hostiles y prejuicios a favor de la ocupación". Pidieron a la UNRWA que nombre un nuevo director para sus operaciones en la Franja de Gaza.

Schmale ha sido llamado para consultar con sus jefes en Jerusalén después de enfurecer a los palestinos con comentarios que dijeron que favorecían a Israel durante los combates del mes pasado.

Un funcionario dijo a Reuters que la comisionada general adjunta Leni Stenseth lideraría temporalmente el equipo de Gaza en ausencia de Schmale.

La decisión de “expulsar” a Schmale de la Franja de Gaza se produjo después de sus controvertidas declaraciones sobre los recientes combates entre Israel y Hamas.

Schmale dijo al Canal 12 de Israel la semana pasada que los ataques militares israelíes en la Franja de Gaza parecían llevarse a cabo con "sofisticación" y "precisión".

"Tengo la impresión de que hay una enorme sofisticación en la forma en que el ejército israelí atacó durante los 11 días", dijo Schmale. “Sí, ellos no alcanzaron, con algunas excepciones, objetivos civiles, pero la crueldad, la ferocidad de esos ataques se sintieron fuertemente. Murieron más de 60 niños, 19 de los cuales fueron a escuelas de la UNRWA. Así que creo que la precisión estuvo ahí, pero hubo una inaceptable e insoportable pérdida de vidas por parte de civiles".

Las declaraciones de Schmale provocaron fuertes condenas de muchos palestinos, que lo acusaron de "ignorar por completo los crímenes israelíes".

La semana pasada, los palestinos protestaron contra Schmale y exigieron que abandonara inmediatamente la Franja de Gaza.

Schamle expresó su pesar y dijo que sus comentarios en el Canal 12 han ofendido y lastimado a quienes tuvieron familiares y amigos muertos y heridos durante la guerra.

"Realmente lamento haberles causado dolor", escribió Schmale en Twitter. “Reitero mis más sinceras condolencias a quienes tuvieron familiares y amigos asesinados. Expreso mi mayor respeto y solidaridad con mis colegas de UNRWA y sus familias que sufrieron inmensos dolores y pérdidas".

Dijo que "la precisión y la sofisticación militares nunca son una justificación para la guerra". También explicó que no dijo que las FDI operaran dentro de las leyes de la guerra. “Matar a más de 200 civiles, incluidos mujeres y niños inocentes, no es actuar dentro de las leyes de la guerra. Debe haber una investigación independiente y rendición de cuentas por esas acciones ".

Reuters y tomado