Para la comunidad judía, los disturbios de París avivan el temor de que se conviertan en blanco de la violencia

Antes del atardecer, Jonathan C. cierra bien las cortinas de su departamento en el suburbio parisino de Sarcelles y se asegura de que no se vea la luz del exterior.

“No quiero que mi lugar sea visto desde la calle y sea atacado”, dijo el viernes a The Times of Israel Jonathan C., un judío de 40 años que trabaja en la ciudad como profesional de adquisiciones.

“Tengo mucho miedo”, agregó, refiriéndose a una ola de disturbios nocturnos que ha sacudido las calles de Sarcelles y otras zonas del país con grandes comunidades musulmanas.

Los disturbios estallaron el martes luego del asesinato por parte de un oficial de policía de un adolescente de 17 años de ascendencia argelina. El adolescente conducía un Mercedes alquilado y se negó a cumplir con las instrucciones de un oficial que lo detuvo para una inspección de rutina cerca de París. El oficial lo mató a tiros, según los informes, por temor a la vida de otros oficiales.

Miles de judíos que viven en Sarcelles y otras áreas con una gran población musulmana perciben los disturbios como una amenaza directa y un recordatorio de la inestabilidad de la vida en barrios superpoblados con un historial de violencia antisemita.

Los disturbios son un evento polarizador en una sociedad ya dividida y una prueba para la administración del presidente Emmanuel Macron.

Hasta ahora, los alborotadores no han atacado a los judíos, confirmaron varios líderes comunitarios.

Sin embargo, manifestantes no identificados destrozaron un monumento a las víctimas del Holocausto en Nanterre, el suburbio de París donde fue asesinado el joven de 17 años. Los perpetradores pintaron con aerosol las palabras “Basura de la policía” en el monumento.

Además, se han escuchado algunos cánticos antisemitas durante los disturbios contra la policía, parte de un sentimiento bien documentado entre algunos musulmanes que ven a los judíos como parte de una estructura de poder opresiva.

Pero “no somos un objetivo específico. Esto es solo caos; los alborotadores destrozaron tiendas propiedad de judíos, tiendas propiedad de árabes, incluso las estaciones de autobús y metro que sus propias familias usan para ir al trabajo”, dijo Jonathan C.

Un supermercado kosher y una tienda de pelucas para mujeres judías ortodoxas se encuentran entre los negocios saqueados en Sarcelles, dijo Jonathan C. Pero “no había lógica en la locura. Los alborotadores simplemente destrozan cualquier tienda a su paso, no hay elección”, agregó.