Parece que Moon Knight será judío. Después de toda la controversia sobre si el personaje sería judío en la serie Disney+ Moon Knight , ahora aparentemente el director principal del programa ha confirmado que el personaje será judío, y podría suceder como lo hace en Marvel Comics.

Cuando una persona dijo en Twitter , "toda esta situación del caballero de la luna continuó demostrándome que los fandoms de MCU nunca han sido seguros para los judíos, o realmente para cualquier grupo marginado". Sin embargo, en una respuesta enviada al fanático de MCU en Twitter, el director principal de Moon Knight , Mohamed Diab, aparentemente confirmó que el personaje de Marc Spector será judío, los fanáticos solo deben "esperar hasta el final del programa".

¿Por qué Diab especifica que puede ser necesario que el usuario de Twitter espere hasta el episodio final de la temporada para estar feliz? La respuesta a esta pregunta puede estar en las complejas personalidades del personaje.

Wait until the end of the show,

You'll be pleased.

— Mohamed diab (@Mohamed51139769) March 19, 2022