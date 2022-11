Un peregrino católico ha llegado a Jerusalén casi un año y unas 3.700 millas después de comenzar un viaje a pie desde España.

Carlota Valenzuela dijo que vivía una vida feliz y profesional en Madrid cuando, a los 29 años, se dedicó a la oración devota y decidió recorrer el Camino de Santiago, una red de antiguas rutas de peregrinación. Se tomó un año sabático del trabajo y comenzó su viaje el 2 de enero desde Finisterre, el punto más occidental de España, con el objetivo de llegar a Jerusalén para Navidad.

Equipada con una tradicional carta del obispo de Madrid, que contiene una solicitud en siete idiomas para que se le conceda ayuda en el camino con comida, alojamiento y otras ayudas que pueda necesitar, Valenzuela recorrió Francia en marzo y abril, luego Italia en mayo. y junio, donde visitó al Papa Francisco, quien también le entregó una carta para asegurar la asistencia.

Luego cruzó Eslovenia, Croacia, Montenegro y Albania, antes de llegar a Grecia en octubre. Después de volar a Chipre, navegó a Israel en el barco de un hombre israelí con raíces uruguayas, Claudio, quien se enteró de su viaje y quiso ayudarla en el tramo final.

“No sé cuántas veces he soñado con este momento”, escribió Valenzuela en Instagram, donde su viaje atrajo a decenas de miles de seguidores, luego de navegar las aguas del Mediterráneo desde Limassol, Chipre hasta Herzliya, Israel.

Mientras estuvo en Israel, la familia de Claudio la recibió en Kfar Saba durante unos días y también visitó Haifa, Akko, I’billin, Nazareth y Kibbutz Lavi, entre otros destinos. En parte de su recorrido por el país estuvo acompañada por Golan Rice, un excursionista israelí.

Completó el tramo final de su viaje después de cruzar la Puerta de Jaffa hacia la Ciudad Vieja de Jerusalén el domingo, dijo el Ministerio de Turismo de Israel. Fue recibida y entregada un certificado por Noga Sher-Greco, directora de turismo religioso del ministerio.

“Siento que cada lugar en el que he estado me ha preparado para aquí, para Israel”, dijo Valenzuela en una entrevista publicada por medios hebreos a principios de este mes. “Esta es mi primera vez en Israel y no tenía expectativas, pero no hay forma de imaginar a Israel”.

“Pensé en los peregrinos que vinieron aquí en barco a lo largo de los años y la historia y cómo se sintieron”, agregó. “Y cuando llegué aquí, al principio, fue un shock para mí, pero me quedé con la familia de Kfar Saba que me llevó en el yate, y durante tres días visité un kibutz y un moshav de sus amigos. Fue muy especial”.

Cuando se le preguntó sobre las dificultades en su viaje, Valenzuela compartió que no había experimentado ninguna. “En términos de seguridad, estaba bien, y a veces había mal tiempo, como nieve en Francia o perros asustadizos que me encontraba en el camino, o tenía miedo de no encontrar un lugar para quedarme cuando caía la noche. Pero al final todo salió bien y dormí todas las noches en un lugar organizado, no en un camping”.