Diario Judío México - En una columna publicada el 8 de marzo, 2020 titulada “El destino del Islam, la humanidad depende de Turquía”[1] en el diario turco Yeni Şafak, siendo este el portavoz del partido gobernante de Turquía AKP, el columnista Yusuf Kaplan escribió: “Turquía se enfrenta cara a cara con dos importantes cercos que determinarán el destino del mundo islámico en particular y el destino del mundo en general… Si Turquía puede superar el cerco del grillete secular que nos ha llevado a detenernos desde adentro y el cerco chiita desde afuera, nosotros comenzaremos a hacer que nuestra región y la historia del mundo vuelvan a reconciliarse dentro del próximo siglo”. El Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó a Yusuf Kaplan en el hospital en junio, 2017 luego que este último sufriera un derrame cerebral.[2]

El periodista turco Yusuf Kaplan.

Lo siguiente es la traducción del artículo de Kaplan en el diario Yeni Şafak:

“Turquía se enfrenta cara a cara a dos cercos importantes que determinarán el destino del mundo islámico en particular y el destino del mundo en general. Uno es un cerco interno mientras que el otro pudiéramos considerarlo externo.

“Cerco secular desde adentro

“Comencemos primero con el primer cerco. Los imperialistas occidentales se establecieron en nuestra región y convirtieron toda nuestra región en un infierno. Turquía, confinada en el continente de Anatolia, no pudo ser colonizada físicamente, pero esta se colonizó a sí misma mentalmente. Esta misma lo realizo) desde el interior y llevo a cabo con sus propias manos el tipo de destrucción que Occidente no podía atreverse a hacer incluso dentro de sus propias colonias. ¡Este detuvo su propia marcha de civilización! (Verdaderamente, ¿se lo infligió este a sí mismo?)

“Turquía fue empujada hacia la occidentalización, hacia lo laico; lo secular le fue impuesto desde arriba hacia abajo, utilizando métodos jacobinos, como para cambiar de religión, en esta gran nación que ha sido la abanderada de la civilización islámica durante un milenio. El alma de la comunidad, la única fuente de su historia, su pasado, su identidad islámica y sus sensibilidades, la mayor garantía de su futuro recibió un gran golpe. Donde estaban las cosas para ese momento, la sociedad fue dividida en dos. Tal como cuando Sherif Mardin delineó el esquema hace años, “dos sociedades ‘surgieron.

“Los problemas de Turquía se multiplicaron y se transformaron en capas diferentes: cuanto más se secularizaba, más se destacaban las identidades étnicas; la identidad islámica y las sensibilidades que mantenían a la sociedad unida se corroían por sí mismas, el denominador común que unía a la sociedad estaba hecho trizas: luego surgió el tema kurdo. Estas identidades sociales/culturales divididas, las luchas por la soberanía, las peleas se llevarán a cabo en el próximo período; alguien se encuentra haciendo preparativos para ello; este proceso ha comenzado desde hace ya bastante tiempo.

“Cerco chiita desde afuera

“El segundo cerco es el cerco sectario/chiita desde el exterior. Si no logramos romper este cerco, el destino del Islam, no solo nosotros sino todos los musulmanes, así como el destino del mundo islámico quedarán a merced de los malvados complots de los imperialistas en Occidente y sus sirvientes. Esto le costará caro tanto al mundo islámico como a la humanidad: ¡Alá no lo desee! El cerco desde el exterior es, de hecho, un cerco histórico, un cerco a una escala que pondrá de cabeza el flujo de la historia: Este es el intento del imperio chiita-persa al que los imperialistas le han puesto todo su esfuerzo para convertirlo en realidad.

“Este intento invade al mundo árabe sunita, que constituye el corazón del mundo islámico, paso a paso; lo está esclavizando y está llevando a cabo nuestras increíbles masacres tales como las de Siria, Irak y Yemen. Cuando llamo la atención sobre estos asesinatos cometidos por Irán, se me acusa de crear un análisis sectario de las horribles estrategias y los espeluznantes pasos que este desarrolla en relación a las marionetas políticas colonialistas e imperialistas de Occidente. ¡No es sectarismo decir que nuestros mapas están siendo realineados a través del sectarismo! ¡Eso ha sido planeado para allanar totalmente el camino a una secta marginal que no sea la corriente principal y cambiar el eje del mundo islámico y en consecuencia la prevención de la marcha del Islam!

“¡Debemos estar bien preparados para romper el doble cerco!

“Turquía fue detenida con el secularismo. Durante mil años, la Turquía musulmana que ha sido la representante de nuestros logros de la civilización, que nos permitió crear una historia mundial, desapareció. La Turquía secular fue el proyecto creado para detener a la Turquía musulmana; en otros mundos, es un intento por hacernos negar las afirmaciones de la civilización que nos han permitido crear la historia del mundo durante un milenio y llevarnos a la auto-destrucción y como resultado, evitar nuestra marcha histórica hacia el futuro.

“El mundo islámico está siendo detenido a través de los ataques chiitas, allanando el camino para que Irán y el imperio chiita-persa dominen la totalidad del mundo árabe; ¡se están sentando las bases para la gran guerra sectaria! La invasión del mundo sunita por parte del mundo chiita, el colapso de la columna vertebral sunita es un gran desastre cuyas consecuencias serán extremadamente destructivas y pondrán de cabezas la estructura de las sociedades musulmanas y el flujo de la historia.

“Si Turquía es capaz de superar el cerco de grilletes laicos que nos ha llevado a que seamos detenidos desde adentro y el cerco chiita desde afuera, comenzaremos a hacer que nuestra región y la historia del mundo vuelvan a encontrarse dentro del próximo siglo. Por lo tanto, debemos avanzar con cuidado, con previsión, fortaleciendo cuidadosamente el frente interno en términos de identidad y dentro de las sensibilidades islámicas en preparación para el futuro bendito el cual podemos construir una vez más”.

[1] Yenisafak.com/en/columns/yusufkaplan/destiny-of-islam-humanity-depends-on-turkey-2047374, 8 de marzo, 2020.

[2] Yeniakit.com.tr/kart/haber/cumhurbaskani-erdogan-felc-geciren-yusuf-kaplani-ziyaret-etti-346312.html, 19 de junio, 2017.E