Personalidades del fútbol participan en campaña contra el antisemitismo

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) lanzó una campaña con personalidades del fútbol argentino.

A través de sus redes sociales, publicó un video en el que participan futbolistas, ex jugadores y periodistas.

NO AL ANTISEMITISMO EN EL FÚTBOL

El fútbol es un deporte hermoso, no lo manchemos con actos discriminatorios. Gracias a aquellos que se sumaron con su mensaje. Al antisemitismo lo frenamos entre todos. pic.twitter.com/kxnY9nr3BN — Foro Argentino Contra el Antisemitismo (@FACA_arg) June 20, 2024

«El fútbol es pasión, es juego, es diversión. No al antisemitismo en el fútbol amateur», comienza el video.

Las personalidades que participaron son: Juan Sebastián Verón, ex futbolista; Sebastián Vignolo, periodista; Diego Rodríguez, futbolista; Leonardo Ponzio, ex futbolista; Mariano Andújar, ex futbolista; Diego Capria, ex futbolista; Fernando Cavenaghi, ex futbolista; Rubén Capria, ex futbolista; Claudio Úbeda, ex futbolista; Enrique Macaya Márquez, periodista; Pablo Giralt, periodista; Oscar Ruggeri, ex futbolista y actual periodista; Sergio Goycochea, ex futbolista y actual periodista; Diego Latorre, ex futbolista y actual periodista.

Entre las voces destacadas, Verón afirmó que «en el fútbol profesional y en el fútbol amateur, el respeto es la regla número uno».

Por su parte, Macaya Márquez manifestó: «La corrección tiene que venir desde el fondo y desde las raíces».

«El antisemitismo no sólo es inaceptable, es peligroso», expresó Giralt.

Ruggeri dijo que «divide a la comunidad y va en contra de lo que es el fútbol amateur».

Goycochea aseveró: «No permitamos que el antisemitismo manche nuestro deporte».

Y Latorre dijo: «El antisemitismo está mal. Tenemos que erradicarlo de todas las canchas de fútbol».

Finalmente, el video de FACA concluye: «Si hay antisemitismo, no es un juego».