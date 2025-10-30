Perú pide ayuda y Bnai Brith ayuda

Informe de Apoyo Social Bnai Brith y Logia Jerusalén
- Percance: Incendio
- Ubicación: Pamplona Alta – San Juan de Miraflores – Lima, Perú
- Día: 11 de Octubre
- Casas quemadas: Más de 103 casas, familias enteras, adultos mayores, madres, padres e hijos.
- Servicios Faltantes: Falta de agua, racionamiento, hay un solo camión de agua
- Problemas de Propiedad: Situación de desalojo, terrenos pertenecen a Ministerio de Educación. Presencia de traficantes de terrenos.
- Situación: Viven entre las ruinas, sin agua con ayuda de alimentos proporcionados por las diferentes instituciones que se acercan. Actualmente viven entre ruinas, cenizas y polvo.
Actividad de apoyo social en Pamplona Alta – Lima, Perú
La Bnai Brith del Perú realizó una significativa actividad de apoyo social en Pamplona Alta, zona de Lima recientemente afectada por un devastador incendio que dejó a muchas familias en situación de extrema vulnerabilidad.
Durante la jornada se llevaron a cabo actividades recreativas para los niños, terapias de acompañamiento para los adultos mayores y la entrega de víveres a las familias damnificadas.
Los niños disfrutaron con alegría del show de payasos y de una dinámica de dibujos para colorear con crayolas. Les ofrecimos un pequeño premio —un chupete— a los mejores dibujos, pero muchos preferían que simplemente les pusiéramos un “muy bien” en su hoja y les diéramos un abrazo. Lo hacíamos con gusto, y al final también les entregábamos su chupete, compartiendo con ellos momentos de ternura y conexión.
Varios niños se acercaron a jugar y conversar; algunos eran un poco retraídos, pues sus madres los habían abandonado y vivían solo con su padre, mientras que otros contaban que su mamá estaba embarazada y no podía bajar a recibir la ayuda. También conocimos señoras que lo habían perdido todo, incluso sus documentos de identidad, y mujeres mayores que sentían vergüenza de ponerse en la fila para recibir apoyo, a pesar de su necesidad.
Aun así, todos recibieron la visita con gran cariño y gratitud. Los niños y adultos nos preguntaban constantemente cuándo volveríamos, reflejando cuánto valoraban el acompañamiento humano además de la ayuda material.
Esta jornada solidaria contó con la valiosa colaboración de la Logia Masónica Jerusalén, los QQ.•.HH.•. Pedro Pablo Diaz Lavado, Jimmy Roger Espinoza Medina y por la Bnai Brith los QQ.•.HH.•. Odette Alalu, Kenneth Davidovich y Dany Porudominsky, quienes lograron llevar a los damnificados un mensaje de consuelo, esperanza y hermandad en un momento tan difícil.
Artículos Relacionados:
Comunicado de B’nai B’rith: el atentado en el Museo Judío de...
Declaración de B’nai B’rith Internacional, B’nai B’rith Mexi...
B’nai B’rith alertó por “convocatoria antisemita” para 8M y ...