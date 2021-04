Acabar con las relaciones comerciales con empresas judías. Es la propuesta que Podemos ha presentado en la Asamblea de Madrid. La iniciativa en forma de Proposición No de Ley (PNL) fue presentada el pasado 4 de diciembre por la diputada Isabel Serra y firmada por la portavoz del grupo parlamentario Clara Serra. La formación morada se suma así a las reivindicaciones del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) a Israel.

"El gobierno de la Comunidad de Madrid se compromete a tomar las medidas necesarias para garantizar que los fondos y recursos públicos no se utilicen para financiar actividades y/o contratos relacionados con el comercio o el intercambio de bienes o servicios derivados de la actividad de los asentamientos ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental", se puede leer en la PNL de Podemos a la que ha tenido acceso La Información y que se publica a continuación:

https://es.scribd.com/document/396461792/PNL-de-Podemos-que-propone-un-boicot-a-Israel#from_embed

Podemos argumenta su boicot a las empresas judías apoyándose en el principio de no discriminación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Y añade: "La exclusión de compañías implicadas en tal situación ilegal u en otras flagrantes vulneraciones de los derechos humanos del pueblo palestino de licitaciones y contratos públicos es un deber de los Estados bajo el derecho internacional público y permitido bajo la ley de la OMC"

Asimismo, la formación liderada en el Parlamento autonómico por Clara Serra propone "instar al Gobierno español a que imponga un embargo militar a Israel por el elevado riesgo de que armas o elementos puedas ser utilizados para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, incluyendo el crimen de apartheid, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles u otros crímenes de guerra".

La iniciativa de Podemos no ha pasado desapercibida entre los colectivos que se verían afectados por la medida. Ángel Mas, portavoz de ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), asegura a este diario que "Podemos quiere crear guetos empresariales para los ciudadanos judíos asumiendo las reivindicaciones del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a Israel que busca la exclusión de la vida social, política, económica y cívica de los amigos de Israel en sus localidades y territorios". "Y lo hacen con el apoyo de poderes del Estado; eso se llama antisemitismo institucionalizado. Se ha convertido en habitual", añade.

La Mesa de la Asamblea de Madrid decidió en su reunión del pasado 10 de diciembre no admitir a trámite la PNL de Podemos. Lo justificó con el argumento de que la medida no es objeto de competencia de la Comunidad de Madrid. "No tratándose de un mero error gramatical o de referencia se acuerda su devolución al grupo parlamentario [de Podemos] por su estimara oportuno presentar una nueva iniciativa", le pide la presidenta del parlamento.