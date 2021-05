Un columna publicada en el diario español El País, titulada “Ana Frank en los territorios ocupados” generó polémica al comparar a las niñas palestinas con la adolescente asesinada durante la Shoá.

“Me imagino a niñas palestinas atemorizadas por el estruendo de los misiles y las bombas, escuchando en la noche con atención, siempre alerta, siempre preguntándose qué vida es esta. Si Ana Frank hubiera estado en los territorios ocupados enumeraría las carencias cotidianas: la falta de agua potable, de alimentos, de medicamentos”, expresa el artículo firmado por Najat El Hachmi.

“Si desde Ámsterdam Ana decía ‘todo esto nos pasa por el simple hecho de ser judíos’, en la Palestina en conflicto también habrá adolescentes anotando en sus diarios: ‘todo esto nos pasa por ser árabes’”, afirma el artículo de El País, equiparando la situación en la Franja de Gaza con el asesinato de 6 millones de judíos durante el régimen nazi.

“Ante esto me pregunto si no hemos aprendido nada de la Shoah, si las lecciones sobre los peligros del antisemitismo y lo lejos que puede llevarnos el odio no sirven para prevenir el odio contra otros por parte de quienes más lo sufrieron. Si es posible que el temor de un pueblo a ser de nuevo borrado del mapa pueda conducirlo a la tentación de querer exterminar a otro pueblo que se percibe, todo él, no solamente sus integrantes beligerantes, como el ‘enemigo’”, agrega la nota.