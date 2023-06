Populista, Profascista, amigo de Netanyahu, muere Berlusconi

Silvio Berlusconi, el líder más antiguo de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, no quería nada más que que la gente lo amara. Ya sea que estuviera en el escenario mundial o en el escenario del crucero donde trabajó por primera vez como cantante, el ex primer ministro italiano, quien murió el lunes a los 86 años, siempre estaba entre la multitud en una búsqueda desesperada de aprobación.

Aunque Berlusconi dejó oficialmente la política en una limusina negra en noviembre de 2011, entregando su renuncia al presidente italiano Giorgio Napolitano en el Palacio Quirinale de Roma, siguió siendo muy influyente como agente del poder político hasta su muerte.

Fue un voto de confianza sobre las acusaciones de fraude fiscal lo que forzó su salida del cargo. Después de renunciar, el ex estadista se sentó desplomado en la parte trasera de su limusina oscura mientras su conductor se deslizaba entre multitudes hostiles que bordeaban la ruta a su elegante villa, la Piazza Venezia. Los espectadores destaparon corchos de champán en su dirección, arrojaron monedas y escupieron a su auto gritando blasfemias y llamándolo mafioso y ladrón. Un pequeño conjunto interpretó el coro “Hallelujah” de “Messiah” de George Frideric Handel. Fue un espectáculo que solo los italianos podían llevar a cabo con tal estilo.

Otro colapso del gobierno significó poco en Italia, pero hubo algo espectacular en la caída en desgracia de Berlusconi. El “Teflon Don”, como se le conocía antes de ser finalmente expulsado, se vio empañado por un escándalo sexual en 2010 que involucró a la bailarina de 17 años Karima El Mahroug, cuyo nombre artístico era “Ruby Rubacuori” (Ruby Heartbreaker). Berlusconi la había sacado de una estación de policía de Milán después de que ella llamara a uno de sus asistentes, quien sabía que Ruby sabía mucho más que la mayoría de las mujeres jóvenes en el círculo lascivo de Berlusconi. El escándalo de Ruby comenzó cuando la oficina de Berlusconi llamó a la estación de policía de Milán para decir que la joven en cuestión era la nieta del líder egipcio Hosni Mubarak, lo cual no era. Sin embargo, ella era un elemento habitual en las fiestas “Bunga Bunga” que el primer ministro, también conocido como “Il Cavaliere” (El Caballero), celebraba en el sótano de su Villa Arcore, cerca de Milán. Las mujeres que participaron en las veladas durante las noches de baile erótico para los compinches de Berlusconi, incluidas strippers disfrazadas de monjas, papas y el expresidente estadounidense Barack Obama, dijeron a los tribunales durante muchas investigaciones sobre Berlusconi que les entregaron sobres con dinero en efectivo y pequeños collares de oro con mariposas sobre ellos como pago al final de cada fiesta. A estas alturas, Berlusconi ya había sido acusado de lo que en la mayoría de los países serían escándalos sexuales en toda regla pero que en Italia lo son, por razones no del todo claras, a menudo empoderadoras. Sin embargo, Ruby era algo diferente, sobre todo porque tenía menos de 18 años. La edad de consentimiento en Italia es 16, pero la edad para la prostitución legal es 18, y ella, a los ojos de la ley, se estaba prostituyendo para Berlusconi y sus compinches. Su defensa fue que ella lo engañó sobre su edad. Al parecer, Berlusconi aprendió el nombre “Bunga Bunga” del difunto líder libio Muammar al-Qaddafi, quien a menudo montaba sus tiendas beduinas en algunos de los jardines más lujosos de Roma durante las visitas de estado y quien fue acusado de secuestrar a niñas menores de edad y mantenerlas cautivas como sexo. esclavos Los dos líderes tenían una relación inusualmente cercana, lo que llevó a Berlusconi a firmar un tratado en 2008 que canalizó $ 5 mil millones a la nación del norte de África para compensar la colonización de Italia. A cambio, Gadafi detuvo el flujo de inmigrantes africanos que cruzan el mar Mediterráneo desde Libia, al tiempo que advirtió que podría volver a “abrir el grifo y volver negra a Europa”. El rostro de Berlusconi incluso apareció en los pasaportes libios en los años anteriores a la muerte de Gadafi durante la guerra civil de Libia.

El legado de Berlusconi fluyó y fluyó a medida que aquellos a los que eligió abrazar ascendieron o cayeron en desgracia. Fue considerado el “segundo mejor amigo europeo” del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y defendió al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, cuando se descubrió que había tenido una relación sexual con la pasante de la Casa Blanca, Monica Lewinsky. Pero fue su relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, la que resultaría más difícil y dañina.

Los dos hombres llegaron a los titulares cuando una acompañante escribió en su libro revelador de 2008 que tuvo relaciones sexuales con Berlusconi en su residencia de Roma en una cama con dosel a la que se refirió como “la cama de Putin”. La cama blanca, que ella describió como “con cortinas en la parte superior”, era casi seguro un regalo de guiño-guiño de un semental considerado a sí mismo a otro. A cambio, Berlusconi le dio a Putin una funda de edredón con una foto real de los dos hombres dándose la mano y sonriendo de oreja a oreja.

Cuando Rusia invadió Ucrania, Berlusconi tardó más de un mes en condenar al amigo con el que a menudo compartía sus casas de vacaciones en Cerdeña, generando un enclave para los oligarcas rusos. Poco después de que comenzara la guerra, dijo a los periodistas que pensaba que “Europa debe hacer una propuesta de paz, tratando de que los ucranianos acepten las demandas de Putin”. Finalmente admitió que su viejo amigo Vlad estaba equivocado y dijo que estaba “decepcionado y triste” por sus acciones. Al igual que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, otro “Don de teflón” con el que Berlusconi odiaba que lo compararan, Berlusconi fue el primer primer ministro italiano en dirigir el país sin haber sido nunca un funcionario electo. Aunque los dos hombres compartían estilos similares, Berlusconi era un hombre muy educado cuyo dominio de la geopolítica era impresionante.

Durante una entrevista que el ex editor de noticias extranjeras de Newsweek, Christopher Dickey, y yo hicimos con Berlusconi en su residencia palaciega romana, estaba flanqueado por ayudantes y asistentes a los que podría haber llamado para responder cualquier pregunta. En cambio, habló con conocimiento sobre la política de Medio Oriente, nombró a líderes de países remotos, proporcionó información sobre los debates políticos de EE. UU. y nos dio una lectura sobre casi todos los países de Europa: cómo les estaba yendo a sus líderes y cuáles eran los problemas geopolíticos más importantes en el tiempo, todo mientras sus ayudantes se quedaban masticando ociosamente sus croissants.

Berlusconi was born to a bank employee and a housewife in 1936. He would spend years taking his mother Rosa with him to meet world leaders, and she was often at his side at state dinners. She died in 2008. His sister Maria Francesca Antonietta died a year after their mother, and his brother and sometimes business partner Paolo is often in the sights of financial police.

One of his first jobs was as a vacuum salesman, and he moonlighted as a cruise ship singer throughout the 1960s. Later in life, between political successes, he wrote songs and published albums of Neapolitan ballads that are still widely played across Italy.

He graduated with honors from law school in 1961 and married his first wife, Carla Elvira Dall’Oglio, in 1965. Though they would divorce, she is perhaps the only woman who never told the tabloids anything about their relationship. She was maintained financially throughout her life, given a monthly alimony payment that has never been made public but which was apparently enough to keep her from succumbing to the barrage of media requests asking her to talk about her ex. The children he had with her, Marina and Pier Silvio, played crucial roles in his extensive media and real estate investments.

In the 1980s, Berlusconi married his second wife, Veronica Lario, with whom he fell in love (by his own account, during his interview with me and Dickey) when she performed topless at a dance in Milan. He went on to have three children with her (Barbara in 1984, Eleonora in 1986, and Luigi in 1988). They divorced amid spectacular scandal in 2009, when she announced in an op-ed for a left-leaning newspaper that she was leaving him because he “consorts with minors.” He was ordered to pay her an annual alimony of $48 million to maintain the lifestyle he had created for her. By then, Berlusconi was a billionaire many times over.

Berlusconi comenzó su negocio inmobiliario con un desarrollo de viviendas para jóvenes profesionales en el suburbio más inteligente de Milán, con el objetivo de crear un enclave elegante para una clientela impulsada por un estilo de vida. El dinero de su inversión inicial siguió siendo de origen cuestionable hasta su muerte, y muchos fiscales intentaron sin éxito probar que fue impulsado por la mafia.

Continuó construyendo un imperio mediático a partir de sus ganancias inmobiliarias y fue el primero en presentar comedias de situación al estilo estadounidense a las audiencias italianas a través de sus primeras cadenas de televisión, incluidas Telemilano, que lanzó en 1974, y Canale 5, que comenzó en 1980. Creó lo que ahora es la emisora ​​comercial más grande de Italia, Mediaset, importando programas estadounidenses como “General Hospital” y “Dallas”, con los que estaba obsesionado. Pero también introdujo un sexismo desenfrenado con programas en los que aparecían mujeres con poca ropa complaciendo a hombres mayores; las mujeres rara vez hablaban más allá de presentar cortes comerciales o responder que no sabían la respuesta a una pregunta para abrir un segmento, un estilo de televisión que persiste en la actualidad y a la que se atribuye en parte el fuerte control patriarcal que ejerce el país sobre la sociedad.

Continuó invirtiendo ganancias sustanciales en bienes raíces, publicaciones, tiendas comerciales y el club de fútbol AC Milan, que dirige bajo el grupo paraguas Fininvest. Ese grupo incluye más de 150 empresas y ha sido objeto de quizás otras tantas investigaciones, juicios y multas por contabilidad creativa.

Aprovechando la obsesión de Italia por los deportes, Berlusconi lanzó su propio partido político en 1994 llamado “Forza Italia” (Adelante Italia), el grito de los fanáticos italianos en la Copa del Mundo y las competencias nacionales. Luego se desempeñó tres veces como primer ministro: de mayo de 1994 a enero de 1995, de junio de 2001 a mayo de 2006 y de mayo de 2008 a noviembre de 2011.

Su mandato estuvo salpicado de acusaciones de fraude fiscal, escándalos sexuales, rumores de participación en la mafia y meteduras de pata. Fue condenado por soborno, evasión de impuestos y tener relaciones sexuales con una prostituta menor de edad, condenas que en su mayoría fueron anuladas durante el generoso proceso de apelación de Italia. Al menos dos veces, sus eventuales absoluciones fueron el resultado de que su propio gobierno cambiara las leyes. En 2014, prestó servicio comunitario por una condena por fraude fiscal el año anterior.

Berlusconi dijo con frecuencia que había hecho más por las mujeres que nadie en Italia, incluido el nombramiento de una ex modelo del calendario Perilli en topless como su ministra de Igualdad de Oportunidades. Pero a medida que gran parte del resto del mundo se movió para igualar los salarios y combatir el sexismo flagrante, Italia sigue demostrablemente muy por detrás de la mayoría de los países desarrollados. Italia siempre obtiene una puntuación baja en el informe anual de género del Foro Económico Mundial, con menos mujeres en la dirección y en la toma de decisiones que otros países europeos y beneficios de licencia de paternidad extremadamente bajos, lo que sugiere que las mujeres son las principales cuidadoras de los niños.

Berlusconi sufrió varios problemas de salud, incluidos problemas cardíacos que lo mantuvieron dentro y fuera del hospital (esto sucedió a menudo cuando tenía una fecha de juicio para uno de sus muchos casos en apelación) y sufrió síntomas graves de COVID-19 al principio de la pandemia. También sufrió múltiples laceraciones y una nariz fracturada cuando alguien le arrojó una estatua de recuerdo del Duomo de Milán en 2009 mientras firmaba autógrafos en un mitin de campaña. En abril de 2023 le diagnosticaron leucemia.

Sin embargo, siguió siendo una figura poderosa hasta el final, e incluso ganó un escaño en el Senado italiano en 2022. Pero probablemente será más recordado por sus errores y escándalos, incluso cuando llamó a la canciller alemana Angela Merkel “no follable” en un micrófono caliente. y llamó públicamente a la piel negra de Obama un “bronceado”.

Algunos de sus fervientes seguidores convocaron un funeral de estado mucho antes de su muerte. Sus enemigos lo culparon por el estado económico ruinoso de Italia y la lucha difícil de negar para seguir las reglas. Para muchos, podría ser tentador pensar en él como una broma patética, pero era demasiado rico y poderoso para eso.