El anuncio fue hecho el pasado miércoles (16/03) en respuesta a la controversia actual en torno al proceso que otorgó la ciudadanía portuguesa al empresario ruso Roman Abramovich.

La nueva medida fue anunciada este miércoles (16), según un informe del diario Público. Después de un consejo de ministros, el gobierno portugués decidió reforzar la Ley de Nacionalidad, de 2015, en relación con los judíos sefardíes que inician el proceso para obtener la ciudadanía portuguesa y el pasaporte.

El ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, dijo que el Decreto-Ley introduce un nuevo requisito, que requiere que los solicitantes presenten una «conexión real con Portugal» , además de la prueba de ascendencia judía sefardí. La medida aún no tiene fecha de entrada en vigor, pero según Silva debería ser «pronto», pues el presidente Marcelo Rebelo de Sousa ya aprobó los cambios.

Si esta nueva regla hubiera estado vigente cuando el ex propietario del club de fútbol inglés Chelsea, Roman Abramovich , inició su proceso de ciudadanía, no habría obtenido los documentos portugueses. Sin embargo, el cambio en la legislación no es retroactivo .

El multimillonario ruso recibió la ciudadanía portuguesa en 2021, en base a esta ley de 2015 que ofrece la naturalización a los descendientes de judíos sefardíes que fueron expulsados ​​de la Península Ibérica durante la Inquisición.

En enero de este año, el Ministerio Público portugués abrió una investigación sobre la concesión de la ciudadanía a Abramovich y su ciudadanía podría ser retirada dependiendo del resultado.

Un portavoz del oligarca ruso negó que haya habido irregularidades en su proceso de solicitud de ciudadanía.

La semana pasada, un rabino responsable de emitir uno de los documentos requeridos para que Abramovich obtuviera la ciudadanía fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero, corrupción, fraude y falsificación de documentos.

Desde que se creó la ley en 2015, alrededor de 57.000 descendientes de judíos sefardíes han obtenido la ciudadanía portuguesa.

Fuente: br.sputniknews.com