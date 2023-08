Preadolescente judío ortodoxo se convierte en alcalde honorario de Surfsides

Un estudiante de yeshivá de 11 años de Surfside recibió una lección única de educación cívica esta semana cuando fue nombrado alcalde honorario de la ciudad en reconocimiento a sus esfuerzos compasivos para consolar a una anciana durante el servicio conmemorativo de Champlain Towers realizado en junio.

Kasriel Gewirtz recibió el título en la reunión de la comisión municipal del 8 de agosto de Surfside, prestó juramento al cargo administrado por el representante Fabian Basabe y se unió a los funcionarios municipales en el estrado, donde una placa oficial tenía su nombre y las palabras “Alcalde honorario”.

Vestido con una yarmulka gris y un blazer junto con un par de zapatillas altas Converse negras y rojas, Gewirtz abrió la reunión dirigiendo el Juramento a la bandera y posó para fotografías con los funcionarios de la ciudad mientras el alcalde Shlomo Danzinger le entregaba una tarjeta de identificación de la ciudad y una placa de policía en miniatura, ambas con su título recién otorgado, así como un certificado de honor.

Al dirigirse a la reunión, Basabe se tomó un momento para hablar directamente con los padres del joven homenajeado, Aaron y Meira Gewirtz. Basabe estaba visiblemente conmovido cuando contó sobre el servicio conmemorativo y cómo una mujer lloraba tan fuerte que sus sollozos desgarradores hacían llorar a todos los demás.



“Este joven se sentó junto a ella y la abrazó y la consoló y le trajo paz a la mujer y, lo juro, pensé que eran parientes”, dijo Basabe. “Y solo subí a felicitarla por tener un gran pariente y me dijo ‘no conozco al chico; simplemente vino y se sentó a mi lado’”.

Basabe recordó que no podía creer lo que acababa de ver en el servicio conmemorativo y luego aconsejó al estudiante de Pardes Day School que agradeciera a sus padres por inculcarle las habilidades necesarias para la vida de bondad, compasión y empatía.

“Considérenme un amigo”, dijo Basabe, quien llegó a la reunión con una proclamación estatal en honor a Gewirtz. “Cualquier cosa que necesites en la vida, estaré a tu lado”.

Basabe no fue el único en darse cuenta de las acciones de Gewirtz en el servicio conmemorativo. El Miami Herald publicó una foto de él sentado junto a la mujer angustiada, pero esa foto solo refleja la mitad de la historia del sincero apoyo que el estudiante de primaria le brindó ese día. Gewirtz regresó con su familia llorando, pero poco tiempo después estaba listo para abandonar la casa nuevamente.

Su padre, Aaron Gewirtz, le dijo a VIN News que supo de inmediato que su hijo regresaría al hotel donde se había llevado a cabo el servicio conmemorativo para pasar más tiempo con la mujer a la que había consolado antes.

“Fue a buscarla para asegurarse de que estaba bien y se sentó con ella el resto del día”, dijo Aaron Gewirtz.

El comportamiento de Kasriel Gewirtz no sorprendió a ninguno de sus padres.

“Siempre ha sido un niño muy empático”, dijo Aaron Gewirtz. “Llevaba a casa animales que estaban heridos y les daba dinero a las personas sin hogar. Se siente mal por cualquiera que esté sufriendo y tenga un gran corazón”.

Kasriel Gewirtz, el tercero de cinco hijos, es el voluntario más joven del Círculo de Amistad de Miami y North Dade. Su página de crowdfunding para una carrera de 5 km realizada en marzo recaudó $984 y habló de su gratificante experiencia de “ver a niños con necesidades especiales sonreír y divertirse todos los domingos”. De manera similar, Aaron Gewirtz compartió lo que sucede en su casa cada vez que su radio Hatzolah cobra vida.

“Antes de que salte, él ya está saltando diciendo: ‘¿Hay una llamada? ¿No lo oyes?’”, dijo Aaron Gewirtz. “Si le digo que la llamada no es en mi zona o que no puedo ir me dice: ‘¿Qué quieres decir? ¿Cómo no puedes ir?’”

Aaron Gewirtz describió a su hijo como “alguien a quien le gusta saber qué está pasando”, una descripción que Danzinger también sabe que es precisa.

“Viene a ofrecerse como voluntario todo el tiempo y denunciará a las personas alrededor del shul que parezcan sospechosas”, señaló Danzinger.

En un caso, Kasriel Gewirtz se acercó a Danzinger con una preocupación sobre una publicación mensual de Surfside y no quedó satisfecho al saber cómo se estaba manejando un aparente error tipográfico. Con una frustración evidente, Kasriel Gewirtz le dijo a Danzinger: “¿Qué edad debo tener para postularme para alcalde?”

Los eventos de esta semana no fueron la primera vez que Kasriel Gewirtz apareció en los titulares en Surfside. Recibió el Premio Ciudadano del Año el verano pasado por salvaguardar un nido de tortugas que descubrió en la playa de una ciudad, vigilando a las criaturas amenazadas o en peligro de extinción hasta que llegaron los oficiales de la ciudad.