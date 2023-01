Premian a “Your way, my way” de Sharon Kleinberg destacada personalidad de la comunidad judía de México

EL cortometraje de Ficción “Así mismo” “Your way, my way” FUE PREMIADA en New York CIFIF International Festival, en Infest Festival Internacional de cine en Nueva York como Best Fiction Short Film y de la cual es directora la multifacetica Sharon Kleinberg y que pone muy en alto el nombre de México en tan presitigiado festival Sharon es actriz, escritora, directora y productora con una carrera de 25 años en el teatro. Incursionó en el cine, primero como guionista; Escribió la película “Rumbos Paralelos”, que ganó premios nacionales e internacionales, luego como director. En esta interesante cinta participan Binah Hamui de Leon, Samantha Castillo @samycastilloh Maria del Carmen Farías y con Jaime Tiktin @tiktinjaime y @siete.elefantes producciones.

Sharon Kleinberg es actriz, dramaturga, guionista y productora con una carrera de 25 años en el teatro, incursionando posteriormente en el cine. Su primera película como escritora “Rumbos Paralelos” (2016), ganó premios nacionales e internacionales, como el Premio del Público Dish Latino y Cinelatino en el Hola México Film Festival de Los Ángeles, y diez nominaciones a los premios Diosas de Plata 2017 por PECIME (Periodistas Cinematográficos de México).

Sus obras se han estrenado en diversos escenarios como: El Foro Shakespeare, Teatro La Capilla, El Círculo Teatral y el Teatro Orientación. También ha escrito para la radio, siendo coautora de la serie “Aprendiendo de equidad en familia”; para la televisión, coautora de la serie “Tercera oportunidad”, y escribió cortometrajes para el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

Siempre interesada en causas sociales, en 2017 recibió el “Premio Nacional de la Mujer”, otorgado por la CANADEM, por su trayectoria con su proyecto: “Una mujer sola: Concientización de la violencia y apoyo a la mujer a partir de un monólogo teatral”, presentado desde hace más de quince años en diversos foros y albergues para mujeres, simposio de violencia familiar en la CDMX y la Comisión de Derechos Humanos.

Es fundadora y productora del Primer Festival de Monólogos “Mujeres abriendo el Círculo” (Foro Sylvia Pasquel, 2019), y del que pueden encontrar interesantes entrevistas y materiales en www.diariojudio.com, y que desarrollo junto con Sylvia Pasquel y Fanny Sarfati, proyecto que aborda distintas perspectivas y problemáticas sociales en voces de 30 mujeres.

En los últimos años se ha preparado para dirigir su largometraje ópera prima, con los cineastas Luis Mandoki, Michael Rowe y Rodrigo Plá, principalmente.

Y ahora con su debut como directora “Your way my way (2022)” recibió el premio “Mejor cortometraje de ficción” en el International Films Infest Festival (Nueva York). Y ha sido seleccionado en varios Festivales Internacionales de Cinee, como Feratum (Pátzcuaro, México), Dhaka International Film Festival (Bangladesh, en Enero 2023), Rio de Janeiro International Short Film Festival (Diciembre 2022), y Diorama International Film Festival (India, Enero 2023) y continúa en ruta de Festivales.

En hora buena y que sigan los éxitos!!! Muy orgullosos en México del trabajo de Sharon Kleimberg como directora.