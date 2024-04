Presidente de Cámara Baja de EU muestra apoyo a estudiantes judíos ante protestas propalestinas en universidades

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, mostró este miércoles su apoyo a los estudiantes judíos de la Universidad de Columbia, en Nueva York, con quienes habló sobre el “preocupante aumento del virulento antisemitismo en los campus universitarios” en el país, donde se han levantado campamentos y marchas en contra de la guerra de Gaza.Johnson, que pidió la renuncia de la presidenta de la institución, Minouche Shafir, ofreció una conferencia de prensa tras la reunión, cerca de las carpas de los estudiantes propalestina en la Universidad de Columbia, que cantaron: “no podemos oírte”, mientras el legislador intentaba hablar.

“Disfruten de su libertad de expresión“, dijo al hacer un alto en su discurso en el campus, donde, aseguró, “han perseguido a los estudiantes judíos, se han burlado de ellos y los han injuriado”.

El líder republicano de Luisiana, que está en el centro de una tormenta política entre sus compañeros republicanos que quieren destituirle y que fue abucheado, señaló que los estudiantes judíos aseguran que “los atroces actos de intolerancia que han experimentado es debido a su fe”.

También afirmó que la gente no quiere reconocer el “bárbaro” ataque de Palestina contra Israel del 7 de octubre, que dio pie a la guerra en Gaza.

“Su valentía es inspiradora, mucho más inspiradora que algunas de las actividades que estamos viendo aquí”, dijo al referirse al campamento de los manifestantes de unas cien carpas, algunos de los cuales pernoctan en el lugar, donde aseguran permanecerán hasta que la universidad atienda sus reclamos.

Administrators at Columbia have proven themselves to be incapable of achieving their basic responsibly – keeping students safe.

I join my colleagues in calling on President Shafik to resign.

Congress will not be silent as Jewish students are targeted on campus. pic.twitter.com/GARHwgKF0M

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 24, 2024