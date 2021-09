Desde hace 12 años que la Comunidad Judía de Chile realiza este rezo con motivo del mes de la patria. El acto contó con la participación del presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera Echenique y de la Primera Dama, Cecilia Morel, junto a altas autoridades de la política, la religión y el mundo social. En su última intervención como presidente de la República en la Tefilá (Oración), afirmó que vivimos tiempos de mucha confusión, en que valores fundamentales se han ido desdibujando, se han ido relativizando.

El jueves 23 de septiembre en la sinagoga de la Comunidad Sefaradí de Chile, se realizó la tradicional Tefilá por Chile (Oración) con la participación del presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a la primera Dama, Cecilia Morel quienes fueron acompañados por ministros de Estado, parlamentarios, constituyentes, alcaldes, rabinos y lideres comunitarios. En la llamada Tefilá -que significa oración en hebreo- la comunidad judía pide, agradece y se compromete por la paz, inclusión, solidaridad, justicia y libertad de nuestro país.

El presidente de la República Sebastián Piñera, en este acto señaló que “orar por Chile es más urgente y necesario que nunca, porque hemos vivido tiempos de grandes adversidades, pero también tiempos de mucha confusión y de debilitamiento de valores esenciales. Adversidades, en muy poco tiempo, en el mundo y también Chile, hemos debido enfrentar crisis políticas, la pandemia del coronavirus, crisis económicas, crisis sociales, sequías y muchos otros males que nos han puesto a prueba para ver y medir el temple del pueblo chileno para saber enfrentarlas, superarlas y seguir caminando por el sendero del progreso”.

Afirmó que la Tefilá por Chile o Oración por Chile, conecta a la sociedad con “el valor de la vida, incluyendo la vida del que está por nacer, el valor de la libertad, el valor de la democracia y el Estado de Derecho, el valor del orden público y de la seguridad ciudadana, el valor de la no violencia, el valor del diálogo y de los acuerdos, el valor de la tolerancia, del respeto, de la no discriminación”.

Recordó su primera Tefilá el año 2010, al tiempo que aprovechó de reconocer y agradecer “el enorme aporte que han hecho chilenos judíos a lo largo de nuestra historia al desarrollo de nuestro país en múltiples facetas, con amor, con compromiso”.

El presidente de la Comunidad Judía (CJCH), Sr. Gerardo Gorodischer, señaló durante su intervención que “la pandemia mundial, el estallido social y la configuración de un nuevo Chile, nos permiten –tal vez como nunca antes- a los ciudadanos y la sociedad civil, ser parte activa en el desarrollo de nuestra nación. No hay duda de que estamos en un punto de inflexión, donde debemos tener la capacidad de procesar y resolver nuestras diferencias, de forma institucionalizada, amparados en el estado de derecho y el diálogo activo”.

También condenó de manera enérgica hechos de violencia, discriminación, antisemitismo y xenofobia, señalando que “Comunidad Judía de Chile, creemos fundamental que se avance en la condena al odio, ley que lleva largos años en el Parlamento, y que se robustezca la actual Ley contra la Discriminación. Debemos ser un país líder y pionero en estas materias, un ejemplo para el continente en la lucha contra todo tipo de discriminación e intolerancia”.

Además, solicitó que el Gobierno estudie la posibilidad de sumarse a la declaración de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) sobre antisemitismo.

A nombre de la comunidad judía, el presidente de la CJCH, Gerardo Gorodischer y el presidente de la Comunidad Sefaradí de Chile, Abraham Cohen le entregaron al presidente Piñera, un cuadro realizado especialmente para la ocasión de la reconocida artista, Mariana Kaplun, y a la Primera Dama, un ramo de flores.

El rabino anfitrión Daniel Zang, al terminar el culto tocó con emoción el shofar, un cuerno de carnero, como una forma de conectarse con la espiritualidad y llamar a la reflexión.

La ceremonia contó con un aforo reducido para cumplir con las disposiciones establecidas por la autoridad sanitaria en el marco de la pandemia de Covid-19. El 2020 esta ceremonia, que se realiza ininterrumpidamente hace 12 años, se llevó a cabo de manera virtual.