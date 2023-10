Judith (59) y Natalie (18) Ra’anan, tanto la madre como su casa, ciudadanas estadounidenses, que fueron liberadas hoy (viernes) del cautiverio de Hamás. Los dos llegaron a Israel recientemente desde Chicago y planeaban encontrar un apartamento en Israel y regresar a vivir allí permanentemente. Se alojaron en un apartamento de invitados junto a sus familiares en el Kibbutz Nahal Oz durante la masacre asesina perpetrada por Hamás, tras la cual perdieron contacto con ellos. Según las estimaciones, Hamás también secuestró a ocho miembros de su extensa familia.

El presidente estadounidense, Joe Biden, habló con ellos esta noche y prometió que “recibirán todo el apoyo del gobierno estadounidense en el proceso de rehabilitación y recuperación después de lo que han pasado”. Además, el presidente también habló con sus familiares y prometió que también les brindaría asistencia y apoyo.

“Es una tremenda sensación de alivio”, dijo Limor, prima de Nathalie Ra’anan, en una conversación con News 12. “Es mucho más allá de lo que las palabras pueden describir”. También enfatizó que “no hay ningún privilegio para celebrar. Tenemos 8 familiares secuestrados en Gaza y tenemos que luchar por otros 200 secuestrados. Haremos todo lo posible para difundir su historia y evocar un eco internacional”.

Judith y Natalie viven en Evanston, Illinois. Los dos llegaron al Kibbutz Nahal Oz el 2 de septiembre para celebrar el cumpleaños de la madre de Judith, Tamar, que vive en el Kibbutz. La madre Yehudit nació en Israel y se mudó a los EE.UU. y la hija nació allí. La hija recientemente terminó la escuela secundaria. Los dos estaban buscando un apartamento en Israel y planeaban “emigrar” a Israel.

Después del ataque sorpresa de Hamás, los dos, junto con la abuela, se alojaron en un espacio protegido en el apartamento de alojamiento del kibutz, situado en la hilera de edificios junto a la valla fronteriza. El contacto con ellos se cortó a las 12:18. Debido al intercambio de disparos con los terroristas en el kibutz, las fuerzas de seguridad llegaron a su casa alrededor de las 22:30 horas, pero ya no estaban allí. Por la presencia de sus efectos personales, se supuso que fueron secuestrados y llevados a la Franja de Gaza.

El responsable de prisioneros y desaparecidos, el general de brigada (retirado) Gal Hirsch, junto con las FDI y las fuerzas de seguridad, recibieron a los dos en la frontera de la Franja de Gaza y en este momento se dirigen a una reunión. apuntan a una base militar en el centro del país, donde los esperan sus familiares. Mientras tanto, fuentes israelíes dijeron a “News 12”: “La medida no cambia las metas y objetivos de la guerra”.

El portavoz de las FDI, general de brigada Daniel Hagari, comentó sobre la liberación de los secuestrados: “El gobierno israelí, las FDI y todos los sistemas seguirán actuando en todos los sentidos para localizar a los desaparecidos y devolverlos a casa. Hamás se presenta ante el mundo como quien devolvió a los secuestrados por razones humanitarias, es una organización terrorista que retiene a bebés y niños mayores.”

Según la declaración del portavoz de las Brigadas Al-Qassam, Abu Obeidah, la medida se tomó gracias a los esfuerzos realizados por Qatar. Según él, la liberación se produjo debido a “circunstancias humanitarias” y también para “demostrar al pueblo estadounidense que las afirmaciones de Biden y su administración fascista son falsas e infundadas”.

CNN citó a una fuente familiarizada con los detalles de las negociaciones, y según él el motivo de la liberación humanitaria es el mal estado de salud de la madre. Una fuente diplomática dijo a la cadena que la liberación de Judith y Natalie es “el comienzo de más liberaciones a venir”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar declaró: “La liberación de Gaza de los secuestrados, que tienen ciudadanía estadounidense, después de días de contactos continuos con todas las partes. El diálogo continuará con Hamás e Israel, con la esperanza de liberar a todos los secuestrados”. Hamás también anunció: “Estamos trabajando con los mediadores para cerrar el caso de los ciudadanos secuestrados, de acuerdo con las condiciones de seguridad”.

El presidente Biden emitió una declaración sobre la liberación: “Han pasado por una agonía durante los últimos 14 días y estoy feliz de que pronto se reunirán con su familia que estaba llena de miedo. Las mujeres y sus familias recibirán todo el apoyo de “El gobierno de los Estados Unidos a medida que se recuperen y estén sanos y se debe respetar su privacidad”. Además, agradeció a Qatar e Israel por su cooperación en la mediación.

Martin Fletcher, corresponsal principal de NBC que cubre Medio Oriente, dijo en la transmisión que Nathalie y Yehudit, familiares de su esposa, fueron secuestrados en Gaza. Fletcher se quedó sin aliento mientras hablaba de ellos y enfatizó: “Verlos esposados, mientras los terroristas de Hamás se los llevan a rastras. Es algo personal y real”.

La Sede para el Retorno de las Familias Secuestradas y Desaparecidas celebró la liberación de los secuestrados del cautiverio de Hamás. “Continuar manteniendo rehenes es un crimen de guerra”, escribieron los representantes de las familias. “Cientos de familias esperan ayuda de los líderes de los países árabes después de que las acciones de Hamás conmocionaron al mundo entero”.

Mientras tanto, Bloomberg informó que Estados Unidos y los países de la Unión Europea están presionando a Israel para que posponga la operación terrestre en la Franja de Gaza para agotar los mecanismos para la liberación de los secuestrados con la mediación de Qatar.

Cabe señalar que desde el comienzo de la guerra Hamás utiliza a los rehenes con fines propagandísticos, a la sombra de las duras críticas internacionales y su comparación con ISIS. El anuncio de la liberación de los rehenes, publicado inusualmente en inglés, es otro claro ejemplo de guerra psicológica que refleja la presión a la que se encuentra la organización terrorista.

Hace cuatro días, Hamás distribuyó un vídeo de la joven Miya Shem, ciudadana israelí de origen francés que vive en Shoham y que se encuentra cautiva en Gaza. En el vídeo, filmado por Hamas como parte de la guerra psicológica de la organización en Israel, se ve a Miya recibiendo tratamiento médico, luego habla a la cámara y pide ser liberada.

“Ahora mismo estoy en Gaza”, dijo Miya en el vídeo. “Regresé temprano el sábado por la mañana desde el área de Sderot. Estaba en una fiesta, me lastimé gravemente la mano. Me llevaron a Gaza, me operaron la mano aquí en un hospital durante tres horas. Me cuidan, me llevan Cuídenme, denme medicinas. Todo está bien, sólo pido que me traigan de regreso a casa lo antes posible para mi familia, mis padres, mis hermanos. Por favor, sáquennos de aquí lo antes posible”.