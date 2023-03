Primera edición del Festival Mexicano de Cine Judío

.El Festival Mexicano de Cine Judío es una retrospectiva de películas mexicanas creadas, dirigidas, escritas, interpretadas o producidas por judíos mexicanos.

.Se celebrará del 2 al 5 de abril en la emblemática Sinagoga de TriBeCa, en Nueva York.

El Festival Mexicano de Cine Judío (MJFF, por sus siglas en inglés, Mexican Jewish Film Festival) se inaugurará el 2 de abril de 2023 en la magnífica Sinagoga de TriBeCa en Manhattan, la que fue conocida en los años 60 como la sinagoga de las artes, y, cuya presidenta, Deborah Koenigsberger Gutiérrez, está resucitando con este gran evento del cine de México.

Hasta el 5 de abril se proyectarán en la cóncava sala de madera del templo largometrajes fundamentales de la cinematografía mexicana de los últimos 100 años, acompañados de presentaciones y debates.

Participarán en esta primera edición del festival once largometrajes, nueve de ficción y dos de cine documental, todos ellos relacionados de algún modo con creadores o personajes relevantes judíos mexicanos.

“Nuestra misión en la selección de estos largometrajes es reconocer la trayectoria de creadores judíos en la historia del cine mexicano sin que necesariamente traten temática judía”, explicó el responsable de la programación del festival Mauricio Valle. “En realidad, se trata simplemente de celebrar la creatividad de la comunidad judía mexicana”.

La presidenta Koenigsberger, “orgullosa judía y mexicana en Nueva York”, recuerda que el aclamado director de cine Guillermo del Toro le dijo en una ocasión que todos los mexicanos en el extranjero son embajadores de México. “Mucho cine excelente mexicano no llega a las arenas internaciones y Mauricio y yo queremos ayudar a que sí lo haga,” señaló.

La proyección inaugural será con el filme Morirse está en hebreo, de Alejandro Springall, “una comedia negra muy mexicana aclamada por la comunidad judía”, en palabras de Deborah.

Entre las demás películas se verán imprescindibles como Ensayo de un crimen (The criminal life of Archivaldo de la Cruz ), dirigida por Luis Buñuel en 1955. “Uno de los directores más importantes de la historia del cine que hizo gran parte de su trayectoria cinematográfica en México”, recordó Valle. También Miroslava, de Alejandro Pelayo, 1983. “Una biopic en la que trabajó el fotógrafo más importante de México y del mundo, Emmanuel Lubezki”, en palabras del selector del programa.

Los organizadores han querido tocar muchos géneros e interesar a diversas audiencias, por eso entre las películas hay, por ejemplo, una comedia sobre tres amigos en la tercera edad, En el último trago (One for the road), dirigida por Jack Zagha Kababie, en 2014, películas de fantasía y de terror, con Los Parecidos y Mal de ojo, de Isaac Ezban, documentales, como la Tempestad de Tatiana Hueso producida por Jim Stark, y El secreto del doctor Grinberg , de Ida Cuellar, clásicos mexicanos como Cinco días sin Nora y una película que Valle lamenta que pasara desapercibida, 3:19 , dirigida por Dany Saadia, y que es una colaboración con España. “Es interesante porque, a mi entender, el cine mexicano está dividido en dos: el que copia a Hollywood y el que es la confirmación de la visión europea de México,” indica Mauricio Valle. “Esos géneros son los aceptados y celebrados en los festivales. Sin embargo 3:19 es una comedia que no cae en esas categorías, no es española ni mexicana, es internacional”. Y es que, a decir de Valle y Koenigsberger, el cine mexicano no es un género, y este festival quiere demostrarlo.

Función inaugural 2 de abril, 19:00 horas:

Se proyectará la película My American Shiva, de Alejandro Springall.

Invitados especiales:

El festival contará con varios invitados de honor, entre ellos, la realizadora ganadora del premio Ariel, Guita Schyfter, que presentará Novia que te vea (Like a Bride) con un Q&A al final de la función. Será el 3 de abril

Isaac Ezban presentará Mal de ojo (Evil Eye, 2022) con un Q&A al final de la función. Martes 4 de abril a las 11:00 y Los Parecidos (The similars, 2015) con un Q&A al final de la función también el martes 4 de abril a las 19:00.

Isaac Ezban también dará una plática sobre la evolución del cine de género en la cinematografía Mexicana. Lunes 3 de abril 16:00.

Películas:

Ensayo de un crimen (The criminal life of Archivaldo de la Cruz )

Dirigida por Luis Buñuel, 89 minutos, 1955

Miroslava

Dirigida por Alejandro Pelayo, 100 minutos, 1983

Morirse está en hebreo (My Mexican Shivah)

Dirigida por Alejandro Springall, 98 minutos, 2007

En el último trago (One for the road)

Dirigida por Jack Zagha Kababie, 93 minutos, 2014

Tempestad (Tempest)

Dirigida por Tatiana Hueso, 105 minutos, 2016

Novia que te vea (Like a Bride)

Dirigida por Guita Schyfter, 90 minutos, 1966

Los parecidos (The Similars)

Dirigida por Isaac Ezban, 89 minutos, 2015

3:19

Dirigida por Dany Saadia, 90 minutos, 2008

El secreto del doctor Grinberg (The Secret of Doctor Grinberg)

Dirigida por Ida Cuellar, 91 minutos, 2020.

Mal de ojo (Evil Eye)

Dirigida por Isaac Ezban, 100 minutos, 2022

Cinco días sin Nora (Nora’s Will)

Dirigida por Mariana Chenillo ,91 minutos, 2008

Se pueden consultar los horarios aquí: https://www.mexicanjewishfilmfestival.com/

El #1MJFF se llevará a cabo del 2 al 5 de abril en funciones presenciales dentro de la Sinagoga de TriBeCa, en la ciudad de Nueva York, 49 White St, New York, NY 10013.