La general de brigada Orli Markman ha sido ascendida al rango de general de división tras su nombramiento como nueva presidenta del Tribunal Militar de Apelaciones de las FDI. El mayor general Markman es la primera mujer oficial en ocupar este puesto. MG Markman reemplaza al Mayor General Doron Piles, quien ha ocupado el cargo durante los últimos cinco años. MG Piles completará su tiempo en las FDI después de 34 años de servicio. MG Markman es la tercera mujer oficial de las FDI en recibir el rango de Mayor General y la sexta mujer oficial en formar parte del Estado Mayor en la historia de las FDI.

Una ceremonia para conmemorar la ocasión se llevó a cabo hoy (domingo) en Jerusalén en la residencia del Presidente de Israel, el Sr. Isaac Herzog. Asistieron la Presidenta de la Corte Suprema, Presidenta del Tribunal Supremo Esther Hayut, el Vicepresidente del Tribunal Supremo, Juez Neal Hendel, el Ministro de Defensa, Sr. Benny Gantz, el Ministro de Justicia, Sr. Gideon Sa'ar, y el Jefe del Estado Mayor General de las FDI, Teniente General Aviv Kohavi. Durante la ceremonia, el Teniente Coronel Maya Goldschmidt recibió el grado de Coronel y fue designado como juez de la Corte Militar de Apelaciones.

Presidente de Israel, Sr. Isaac Herzog: “Presidente del Tribunal Militar de Apelaciones, Mayor General Orli Markman. Pudiste llegar a este momento debido a que eres un oficial impresionante en todas las escalas. Ingresa a este puesto luego de una larga y exitosa carrera como fiscal, abogado defensor y juez. Tuvo el derecho de convertirse en la primera mujer nombrada para dirigir los tribunales militares. Su nombramiento envía un mensaje importante a las mujeres soldados y oficiales de las FDI ya las mujeres en general. Felicitaciones y buena suerte para usted también, Coronel Maya Goldschmidt, al unirse a las filas respetadas de jueces que sirven en el Tribunal Militar de Apelaciones”.

“La confianza pública en el sistema de aplicación de la ley, tanto militar como civil, es la piedra angular de una nación democrática. Debemos mantener esa confianza pase lo que pase. El sistema de tribunales militares es un activo valioso no solo para las FDI sino también para nuestro país y la sociedad en su conjunto. Custodiar esta responsabilidad y continuar asegurando los tribunales como un lugar donde todos son iguales que es firme en su fe a la ley y la justicia”.

Ministro de Defensa, Sr. Benny Gantz: “Usted fue seleccionado para estos importantes roles basándose únicamente en su experiencia, habilidades y profesionalismo. Al mismo tiempo, la responsabilidad recae sobre sus hombros y los hombros de otras oficiales superiores de dar un ejemplo personal a todas las mujeres soldados para que podamos seguir escuchando el eco de la rotura del techo de cristal. Este eco se puede escuchar en las bases militares de todo el país, en el Estado Mayor y en varias organizaciones”.

“En este momento, la responsabilidad que le han encomendado de presidir los tribunales militares es de vital importancia para mantener los valores y principios rectores de las FDI. Se requieren sanciones para quienes no cumplan con las normas y reglas, pero el castigo no es el objetivo final, ni mucho menos. Igualmente importante es el proceso de aprendizaje, junto con la responsabilidad personal a nivel de mando superior con respecto a las misiones y forma de formación de nuestros soldados. Solo hurgando en las heridas y examinándonos a nosotros mismos podemos proteger a las FDI”.

Jefe del Estado Mayor General, Teniente General Aviv Kohavi: “Hoy designamos a dos excelentes oficiales para cargos en los que no tengo dudas de que continuarán con la tradición de excelencia del sistema de justicia militar. En las FDI exigimos que nuestros comandantes dirijan los valores de las FDI sin necesidad de las señales del sistema de justicia; por supuesto, lo necesitamos y no podemos funcionar sin nuestro sistema de justicia, pero son los valores y las normas los que deben guiar, no la ley o la regulación. ”

“Nuestro fundamento no solo se construye sobre la virtud de nuestra causa, sino también sobre la virtud de nuestro camino. Nuestro camino, guiado por nuestros valores, es la fuerza impulsora detrás de nuestros soldados, comandantes y las Fuerzas de Defensa de Israel. Hacemos todo lo posible para cumplir con todas las normas. El sistema de justicia, en todas sus dimensiones, nos ayuda a mantener los valores y normas de las FDI y su fuerza motriz, el camino virtuoso. No vemos la ley y el sistema de justicia como la fuerza motivadora de las FDI. No necesita que un tribunal le diga que dejar a un hombre de 80 años en el frío durante la actividad operativa está mal. Eso vale para una persona de 80 años y lo mismo para una persona de 18 años. Debe usar el juicio, los valores y el pensamiento moral; no necesita confiar en la ley”.

“La responsabilidad de actuar de acuerdo con los principios y valores de las Fuerzas de Defensa de Israel comienza con el comandante superior a través de la cadena de mando hasta llegar a cada soldado. Exigimos a nuestros comandantes liderar a través de fuertes principios morales, sin necesidad de señales del sistema judicial. Por supuesto, necesitamos los tribunales, pero la responsabilidad de defender los principios y valores de las Fuerzas de Defensa de Israel se nos confía a nosotros, los comandantes de las FDI. Orli, eres un oficial experimentado, minucioso y equilibrado. Pongo mi confianza en ti. Doron, esta es la oportunidad para mí de darte el aprecio que te mereces y decirte gracias”.

Presidente del Tribunal Militar de Apelaciones, Mayor General Orli Markman: “Estoy muy orgulloso de liderar los dos sistemas judiciales de las FDI, sistemas donde la dignidad humana es nuestra luz guía. Estos sistemas profesionales, independientes y sobresalientes están diseñados para llevar a cabo la justicia. Estos sistemas aseguran un juicio justo, la preservación de los derechos de los acusados ​​y de los acusados, y la protección de la condición y los derechos de las víctimas del delito”.

“En palabras del primer Primer Ministro del Estado de Israel, David Ben-Gurion, el arma principal del ejército es su fuerza moral. La independencia, el estatus y la confianza pública en los tribunales militares son pilares centrales en la aplicación de la ley en las fuerzas armadas y la implementación de nuestros valores fundamentales de dignidad humana, integridad y justicia. Estoy comprometido a impulsar y promover el profesionalismo y el trabajo destacado de estas unidades. Gracias Doron por mostrarme un ejemplo personal de la forma correcta de dirigir las unidades de los juzgados y tribunales militares. Prometo preservar y fortalecer el precioso mandato que me has dado”.