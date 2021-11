Así aparece la británica Helen Mirren en la primera imagen que se publica de su caracterización como Golda Meir en la película «Golda», que acaba de empezar su rodaje en Londres.

Dirigida por el israelí Guy Nattiv (ganador en 2019 del Óscar a mejor corto por «Skin») y con guion de Nicholas Martin («Florence Foster Jenkins»), la película se centra en el periodo de la Guerra del Yom Kipur, en 1973.

Mirren, que se metió en la piel de personajes históricos como las reinas Isabel II de Inglaterra («The Queen», 2006), Elizabeth I (en la miniserie homónima de 2005) o Charlotte («The Madness of King George», 1994), se atreve ahora con la que fuera la primera ministra de Israel entre 1969 y 1974.

First image of Helen Mirren playing Golda Meir in a new biopic about the former Israeli prime minister. pic.twitter.com/ahbwnch6Y9

— Amy Spiro (@AmySpiro) November 17, 2021