Proyectan ¨La Maleta Mexicana¨ en el MHM en Monterrey

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

“La maleta mexicana”, un documental de Trisha Ziff sobre el hallazgo de más de 4,500 negativos tomados durante la Guerra Civil Española por tres de los fotógrafos más influyentes del siglo XX —Robert Capa, Gerda Taro y David “Chim” Seymour—, que permanecieron perdidos durante 70 años, se proyectará el viernes 15 de agosto, a las 20:00 horas, en la explanada del Museo de Historia Mexicana.

Cine en el Parque es un proyecto en conjunto con la Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), a través del programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), que busca acercar al público a las producciones más destacadas del cine nacional, promoviendo películas galardonadas por su valor histórico, estético y social, que invitan a la reflexión y al diálogo en espacios culturales al aire libre.

En “La maleta mexicana”, de Trisha Ziff, se muestran las imágenes desaparecidas por más de siete décadas, que fueron recuperadas en la Ciudad de México en 2007 y que hoy constituyen una ventana a la historia del fotoperiodismo de guerra, el exilio español y el papel solidario de México como país refugio.

Estas fotografías, muchas de ellas inéditas, no solo documentan un conflicto crucial en la historia de Europa, sino que también reflejan el compromiso de estos tres fotógrafos —judíos, jóvenes y valientes— por capturar con sus cámaras la verdad de la guerra y la dignidad de quienes la padecieron.

Además de resaltar la labor de Capa, Taro y Seymour en la consolidación del fotoperiodismo moderno, “La maleta mexicana”, es un homenaje al papel de México como refugio para miles de exiliados españoles durante la dictadura franquista: un país que, como pocas veces en la historia, abrió los brazos para recibir a quienes huían del horror y les ofreció tierra, dignidad y futuro.

A través de testimonios conmovedores, entrevistas con expertos y una cinematografía de alta calidad, el filme documenta cómo estos negativos viajaron desde París hasta llegar a manos del International Center of Photography en Nueva York. Además de narrar la odisea de las imágenes, La maleta mexicana reflexiona sobre la memoria histórica y el derecho de los pueblos a conocer su pasado.

“La maleta mexicana”, de Trisha Ziff, se proyectará el viernes 15 de agosto de 2025, a las 20:00 horas, en la explanada del Museo de Historia Mexicana.