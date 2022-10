»Todas las medidas para la movilización parcial de Rusia se completarán dentro de dos semanas», expresó el presidente Putin durante una conferencia de prensa tras una visita a Astana, Kazajstán, el viernes. Además, Putin señaló que 222.000 de las 300.000 personas previstas ya habían sido movilizadas con éxito, y que no había propuestas del Ministerio de Defensa para aumentar el número.

El presidente ruso explicó que la longitud de la línea de contacto con Ucrania supera los mil kilómetros, y es imposible protegerla sólo con soldados «contratados». Por lo tanto, «era necesario declarar una movilización parcial».

Cuando se le preguntó sobre el escaso o nulo entrenamiento que reciben algunos reclutas, ya que un periodista dio el ejemplo de un residente de Moscú que fue asesinado después de «no recibir ningún entrenamiento y ser enviado directamente al combate», Putin declaró que el entrenamiento es efectivamente corto, y en algunos casos consiste en menos de dos semanas de entrenamiento en total.

En relación a si se arrepentía del conflicto en Ucrania, Putin se limitó a decir que «no», y aseguró que Rusia «estaba haciendo lo correcto».

Una semana después de que Rusia haya protagonizado sus ataques con misiles más intensos contra Kiev y otras ciudades ucranianas desde el inicio de su invasión, una acción que Putin describió como represalia por un ataque que dañó un puente ruso hacia la Crimea ocupada, el presidente afirmó que ahora «no había necesidad de ataques masivos» porque la mayoría de los objetivos designados habían sido alcanzados.

«No nos proponemos la tarea de destruir Ucrania. No, por supuesto que no», agregó Putin.

Con respecto a la postura de Alemania, que aún no tomó una decisión sobre la única línea no dañada del gasoducto Nord Stream 2, a través del cual, según Putin, sería posible que Rusia bombee gas a Alemania, el presidente expresó que cualquier decisión de este tipo no era asunto de Rusia, advirtiendo que Alemania está cometiendo un «error» al priorizar su lealtad a la OTAN sobre su interés nacional.

A la hora de hablar de si estará o no en el G20, Putin explicó que aún no se resolvió la cuestión y manifestó que en el caso de que asista a la cumbre, no existe la posibilidad de reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Por último, Putin subrayó que aún no se habla de conversaciones directas con ninguno de los líderes del G20, pero que Moscú está en contacto permanente con algunos de ellos.