Pegasus Spyware: debe haber escuchado este nombre, ya que ha estado circulando en Internet desde los últimos días. Ahora, en caso de que se esté preguntando qué es, ¿cómo funciona y su teléfono inteligente también está en peligro? No se preocupe, ya que en este artículo, compartiremos con usted todos los detalles sobre el software espía Pegasus.

¿Qué es Pegasus Spyware?

Pegasus Spyware es un software malicioso creado por la empresa de inteligencia cibernética NSO Group, con sede en Israel. NSO es un acrónimo basado en los nombres de los fundadores del grupo: Niv Carmi, Shalev Hulio y Omri Lavie. Se utiliza para piratear teléfonos inteligentes y otros dispositivos para recopilar datos y enviarlos a fuentes de terceros. Sin embargo, NSO Group afirma que solo vende el software espía a "agencias gubernamentales legítimas y examinadas".

NSO Group se fundó el 25 de enero de 2010, y en la creación de este software malicioso, la compañía afirma que su motivo era "desarrollar la mejor tecnología para ayudar a las agencias gubernamentales a detectar y prevenir el terrorismo y el crimen". Sin embargo, es muy peligroso ya que está diseñado para obtener acceso a su dispositivo e información personal y ni siquiera sabrá que su dispositivo ha sido pirateado.

¿Cómo piratea tu teléfono inteligente?

Pegasus Spyware es una de las herramientas de piratería más sofisticadas del mundo. Como ya mencionamos una vez antes, es tan sencillo que el usuario del teléfono inteligente ni siquiera se dará cuenta de que su dispositivo ha sido pirateado. Es capaz de piratear iPhone y teléfonos inteligentes Android a través de errores de seguridad y lagunas de software. Una vez que su teléfono inteligente es pirateado, puede robar información como contraseñas, mensajes, llamadas de voz, contactos, etc. Incluso puede espiar usando la cámara del teléfono, el micrófono y usar el GPS para rastrear la ubicación.

¿Debería preocuparse por ello?

La respuesta es sí y no. Como NSO Group afirma que no piratean ni venden su información vital a fuentes de terceros, en realidad no debería preocuparse por eso. Pero el mismo grupo también dice que solo venden el software espía a "agencias gubernamentales legítimas y examinadas". Entonces, si el gobierno indio quiere espiarlo, puede hacerlo fácilmente. Según los informes, incluso los chats cifrados en WhatsApp son accesibles para Pegasus.