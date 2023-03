¿Qué país tiene el mayor índice de matrimonios mixtos judíos del mundo?

Según un estudio del Institute for Jewish Policy Research (JPR) obtenido, Rusia tiene el mayor índice de matrimonios mixtos judíos, seguida de Hungría, Alemania y Estados Unidos. El estudio afirma que los matrimonios mixtos judíos son actualmente más frecuentes en los países europeos.

Matrimonios mixtos de judíos y no judíos: “La situación, las tendencias y el significado” era el título del estudio realizado por el Dr. Daniel Staetsky, del JPR de Londres. La cantidad de matrimonios mixtos entre judíos no ha sido objeto de muchas investigaciones a lo largo de los años. Las tasas de matrimonios mixtos difieren mucho entre naciones, según una base de datos privada elaborada por el JPR. Israel tiene el porcentaje más bajo de matrimonios mixtos entre las 10 naciones con mayor población judía del mundo, según el JPR: apenas el 5% de los judíos israelíes contraen matrimonios mixtos.

Cuando se revelaron los datos, se vio que la comunidad judía de Bélgica tenía un 14% de matrimonios mixtos, así como un 20% en Australia, un 22% en el Reino Unido, un 23% en Canadá, un 24% en Francia, un 30% en Austria, un 45% en EE.UU., un 46% en Alemania, un 55% en Hungría y un 63% en Rusia.

El JPR también mostró los niveles de matrimonios interconfesionales entre diversos grupos religiosos en EE.UU. y Europa (12 países europeos). Las tasas de matrimonios mixtos entre los judíos “simplemente judíos” y los judíos laicos en Europa son del 48%, del 35% entre los judíos del movimiento reformista y progresista, y del 11% entre los judíos masorti/conservadores. Sólo el 3% de los judíos ortodoxos de Europa contraen matrimonios mixtos.

Cuando disminuye el número de ortodoxos en Europa, aumentan los matrimonios mixtos entre judíos.

Además, entre el 20% y el 35% de los judíos europeos se habrán casado con no judíos en la década de 2020, según el JPR. Entre el 35 y el 50 por ciento de los judíos europeos tienen un cónyuge no judío después de sacar de la ecuación a la población ortodoxa en Europa. El 43% de los judíos casados en EE.UU. tienen parejas no judías.

Según el presidente del RCE, el rabino Menachem Margolin, “la investigación del Dr. Daniel Staetsky, financiada por el RCE, ha puesto de relieve el fenómeno de la asimilación de una forma sin precedentes y se espera que nuestros rabinos creen nuevos medios para hacerle frente”.

“La conferencia es una auténtica llamada de atención a todos los rabinos y comunidades judías europeas para que incrementen las actividades contra la asimilación de los diversos valores del judaísmo entre los jóvenes, así como en toda la población judía en general”, declaró el rabino Aryeh Goldberg, Director General del RCE.

En reconocimiento del 84 aniversario del Anschluss, la anexión de la Austria fascista al Tercer Reich bajo el liderazgo de Hitler el 13 de marzo de 1938, el RCE organizará una conferencia de tres días en Viena, Austria, que comenzará el lunes. Los principales temas de debate de la conferencia serán los matrimonios mixtos y la asimilación.

Durante la reunión, rabinos de toda Europa se informarán sobre esta investigación de los matrimonios mixtos. Según fuentes del RCE, los datos llevaron a sus responsables a convocar una “conferencia de urgencia” para tratar estos problemas.

A la reunión asistirán varios rabinos de Europa. El rabino David Lau, rabino jefe de Israel, el rabino Zamir Cohen, jefe de la organización Hidabroot, y otros rabinos asistirán a la reunión.