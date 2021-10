Es una comediante estadounidense que, a menudo, usa un humor muy subido de tono. Critica muchas políticas de Israel. Pero cuando un grupo de congresistas quiso bloquear la asistencia para la Cúpula de Hierro, la actriz levantó fuerte su voz para reprocharlas

Se trata de Sarah Silverman, de 50 años, ex miembro del elenco del popular programa Saturday Night Live y una famosa comediante estadounidense con un apellido que deja en claro sus orígenes, algo que ella nunca ocultó, sino todo lo contrario.

Aunque se define agnóstica, la actriz se reconoce “culturalmente judía”, y de hecho visitó varias veces Israel, adonde reside su hermana mayor, la rabina Susan Silverman, conocida por sus posiciones reformistas y feministas.

De hecho, Sarah participó junto a su hermana en algunos eventos frente al Muro de los Lamentos, en Jerusalén, para reclamar un acceso más igualitario al lugar sagrado de los judíos, adonde el acceso se divide por géneros, un asunto que cada tanto genera controversias políticas en el país.

La actriz consideró “frustrante” el bloqueo lanzado por un grupo de congresistas demócratas

Silverman es demócrata e incluso suele apoyar al ala más a la izquierda del partido, al que pertenecen justamente las congresistas que, el mes pasado, quisieron bloquear las leyes para aprobar un paquete de 1.000 millones de dólares para reabastecer las baterías Cúpula de Hierro en Israel.

“Es frustrante” que “mis chicas de ‘The Squad'” (como se conoce a las representantes del sector más a la izquierda de los demócratas) sean “realmente quienes no querían que se financiara” el sistema antiaéreo, dijo la actriz en un capítulo de su podcast.

El núcleo central de ese “escuadrón” de diputadas está formado por cuatro representantes elegidas durante los comicios de medio término del 2008: Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, Ilhan Omar, de Minnesota, Ayanna Pressley, de Massachusetts, y Rashida Tlaib, de Michigan.

#Jewish-American comedian and actress Sarah Silverman criticized The Squad on her podcast over the female members of the US House of Representatives' decision to vote against funding #Israel’s Iron Dome, as well as their lack of criticism of #Hamas.https://t.co/hiNR07JCre

