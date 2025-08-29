Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

¿Quién fue Ilan Weiss?

El padre de familia y pilar de Be’eri cuyo cuerpo fue recuperado en Gaza”

El nombre de Ilan Weiss, del Kibutz Be’eri, vuelve hoy con dolor y con orgullo. Tenía 55 años, era esposo y padre de tres hijas, un hombre sencillo y de principios, siempre dispuesto a ayudar a su comunidad.

El 7 de octubre salió a abrir la armería para defender a los suyos del ataque terrorista y nunca regresó.

Tras meses de incertidumbre, su cuerpo fue recuperado por las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza. Más allá de la tragedia, su memoria permanece como la de un padre dedicado, un vecino solidario y un hombre que vivió con amor, compromiso y entrega.

Ilan Weiss, del Kibutz Be’eri, era subdirector del equipo de respuesta a emergencias del kibutz, administrador de la infraestructura y brindó apoyo logístico al equipo.

Con la incursión de los terroristas, Ilan salió a abrir la armería del kibutz y perdió contacto con sus compañeros. En enero de 2024, se determinó que había muerto en combate.

Ilan era un hombre de familia dedicado, modesto y con principios, un padre dedicado a sus hijas. Era conocido por su profunda implicación en su comunidad y muy respetado.

Le encantaba recibir invitados, cuidar su jardín, beber cerveza y, los fines de semana, montaba en bicicleta de montaña con su cuñado Gil Baum, miembro del equipo de respuesta a emergencias del kibutz, quien también murió en combate.

Su esposa, Shiri, y su hija, Noga, fueron secuestradas y liberadas tras cincuenta días de cautiverio en manos de Hamás.

Ilan dejó esposa y tres hijas: Meital, Ma’ayan y Noga